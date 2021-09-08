https://ria.ru/20210908/ipad-1749240135.html

Новое поколение планшетов Apple iPad появится уже этой осенью

Новое поколение планшетов Apple iPad появится уже этой осенью - РИА Новости, 08.09.2021

Новое поколение планшетов Apple iPad появится уже этой осенью

Компания Apple не ограничится одной презентацией новых продуктов этой осенью — вслед за iPhone обновят и планшеты iPad. Об этом сообщает 9to5Mac. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T18:40

2021-09-08T18:40

2021-09-08T18:40

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Компания Apple не ограничится одной презентацией новых продуктов этой осенью — вслед за iPhone обновят и планшеты iPad. Об этом сообщает 9to5Mac.На скорый выход новинок указывают сроки поставок почти всех моделей iPad текущего поколения, которые перенесены на октябрь. В США и Европе некоторые версии оказались полностью распроданы. На фоне этого, Apple рекомендует розничным сетям не комментировать тему дефицита iPad."Яблочная" компания может представить несколько моделей планшетов, среди которых iPad 9, обновленный mini и следующее поколение Air.Пока Apple официально анонсировало одно мероприятие, которое пройдет 14 сентября. В рамках события будет представлен iPhone 13.

https://ria.ru/20210525/ipad-1733713467.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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