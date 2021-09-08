Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210908/ipad-1749240135.html
Новое поколение планшетов Apple iPad появится уже этой осенью
Новое поколение планшетов Apple iPad появится уже этой осенью - РИА Новости, 08.09.2021
Новое поколение планшетов Apple iPad появится уже этой осенью
Компания Apple не ограничится одной презентацией новых продуктов этой осенью — вслед за iPhone обновят и планшеты iPad. Об этом сообщает 9to5Mac. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T18:40
2021-09-08T18:40
наука
технологии
apple
apple ipad
apple iphone
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577772007_0:125:3197:1923_1920x0_80_0_0_4904e2c67918111aecebb20a5b2fadbd.jpg
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Компания Apple не ограничится одной презентацией новых продуктов этой осенью — вслед за iPhone обновят и планшеты iPad. Об этом сообщает 9to5Mac.На скорый выход новинок указывают сроки поставок почти всех моделей iPad текущего поколения, которые перенесены на октябрь. В США и Европе некоторые версии оказались полностью распроданы. На фоне этого, Apple рекомендует розничным сетям не комментировать тему дефицита iPad."Яблочная" компания может представить несколько моделей планшетов, среди которых iPad 9, обновленный mini и следующее поколение Air.Пока Apple официально анонсировало одно мероприятие, которое пройдет 14 сентября. В рамках события будет представлен iPhone 13.
https://ria.ru/20210525/ipad-1733713467.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577772007_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_80e302533f6dec8bd48930a305abb7f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
технологии, apple, apple ipad, apple iphone
18:40 08.09.2021
 

Новое поколение планшетов Apple iPad появится уже этой осенью

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосетитель в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
Посетитель в магазине re:Store на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Компания Apple не ограничится одной презентацией новых продуктов этой осенью — вслед за iPhone обновят и планшеты iPad. Об этом сообщает 9to5Mac.
На скорый выход новинок указывают сроки поставок почти всех моделей iPad текущего поколения, которые перенесены на октябрь. В США и Европе некоторые версии оказались полностью распроданы. На фоне этого, Apple рекомендует розничным сетям не комментировать тему дефицита iPad.
"Яблочная" компания может представить несколько моделей планшетов, среди которых iPad 9, обновленный mini и следующее поколение Air.
Пока Apple официально анонсировало одно мероприятие, которое пройдет 14 сентября. В рамках события будет представлен iPhone 13.
Apple iPad Pro (2021) - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
25 мая, 08:00Наука
Главный секрет iPad Pro раскрыт. На что способен новый планшет Apple
 
НаукаТехнологииAppleApple iPadApple iPhone
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:18Пушков ответил на слова генсека НАТО об опасности создания армии ЕС
05:18Несколько медведей вышли в населенные пункты на Камчатке
05:12ЦПВС: боевики в сирийском Дераа сдали оружие правительственным силам
05:04Мощный тайфун "Чансу" надвигается на Японию
04:49СМИ: теракты 2001 года в США навсегда изменили жизнь в стране
04:37"Ростелеком" выяснил, кто виновен в утечках данных российского бизнеса
04:33Глава Пентагона отложил визит в Саудовскую Аравию
04:22Аэропорт Владивостока обслужил свыше 36 тысяч пассажиров в дни работы ВЭФ
04:15Сопротивление заявило о контроле над 65 процентами территории Панджшера
04:13Врач предупредила об опасности бабьего лета
04:07Дворкович: полноценная переработка мусора появится в России к 2030 году
03:55Кинолог рассказал, как не превратить щенка в пугливую и агрессивную собаку
03:46Источник: Россия начнет экспортировать ракету-убийцу командных пунктов
03:35Дворкович оценил шансы на появление универсального лекарства от COVID-19
03:34Памятник Колумбу в Мехико заменят статуей, посвященной коренному населению
03:26На Украине умерших начали хоронить на огородах из-за COVID-19
03:24Космонавты установят контейнер с российской почвой в открытом космосе
03:18Эксперт научил, как быть, если на вас повесили долг, который вы не брали
03:17Комиссия стран-участниц МКС: станция сможет работать после 2024 года
03:13На Украине объяснили, почему для Зеленского важна встреча с Путиным
Лента новостейМолния