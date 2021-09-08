https://ria.ru/20210908/inoagenty-1749157420.html
В Кремле назвали условие для обсуждения поправок в закон об иноагентах
В Кремле назвали условие для обсуждения поправок в закон об иноагентах - РИА Новости, 08.09.2021
В Кремле назвали условие для обсуждения поправок в закон об иноагентах
Обсуждение поправок в закон об иноагентах может начаться после того, как будет сформирован новый состав Госдумы, сообщил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T12:33
2021-09-08T12:33
2021-09-08T12:37
политика
дмитрий песков
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/149154/66/1491546693_0:125:2822:1712_1920x0_80_0_0_0781e35463c0dee736e59022e06ac002.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Обсуждение поправок в закон об иноагентах может начаться после того, как будет сформирован новый состав Госдумы, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Пока рано об этом говорить. Вы знаете, что, собственно, должен еще парламент сформироваться и комиссия - и так далее. Тогда начнется экспертный разговор, все-таки <...> без участия парламентариев (а парламент еще предстоит избрать) такой разговор с (журналистским – ред.) цехом вряд ли возможен, поэтому здесь просто нужно дождаться, чуть-чуть терпения. Да, мы видим конструктивные предложения, насколько они реализуемы - будем обсуждать с экспертами", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
https://radiosputnik.ria.ru/20210908/gosduma-1749142412.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/149154/66/1491546693_93:0:2822:2047_1920x0_80_0_0_1e844ff96dcc5c3d6b7ea800e6f52a6a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, дмитрий песков, госдума рф, россия
12:33 08.09.2021 (обновлено: 12:37 08.09.2021)
В Кремле назвали условие для обсуждения поправок в закон об иноагентах
Песков: обсуждение поправок в закон об иноагентах будет возможно при новом составе Госдумы