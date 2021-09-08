https://ria.ru/20210908/inoagenty-1749157420.html

В Кремле назвали условие для обсуждения поправок в закон об иноагентах

В Кремле назвали условие для обсуждения поправок в закон об иноагентах - РИА Новости, 08.09.2021

В Кремле назвали условие для обсуждения поправок в закон об иноагентах

Обсуждение поправок в закон об иноагентах может начаться после того, как будет сформирован новый состав Госдумы, сообщил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T12:33

2021-09-08T12:33

2021-09-08T12:37

политика

дмитрий песков

госдума рф

россия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Обсуждение поправок в закон об иноагентах может начаться после того, как будет сформирован новый состав Госдумы, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Пока рано об этом говорить. Вы знаете, что, собственно, должен еще парламент сформироваться и комиссия - и так далее. Тогда начнется экспертный разговор, все-таки <...> без участия парламентариев (а парламент еще предстоит избрать) такой разговор с (журналистским – ред.) цехом вряд ли возможен, поэтому здесь просто нужно дождаться, чуть-чуть терпения. Да, мы видим конструктивные предложения, насколько они реализуемы - будем обсуждать с экспертами", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

https://radiosputnik.ria.ru/20210908/gosduma-1749142412.html

россия

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политика, дмитрий песков, госдума рф, россия