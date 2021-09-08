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Уголовное дело в отношении семьи иеговистов завели на Камчатке

Уголовное дело в отношении семьи иеговистов завели на Камчатке - РИА Новости, 08.09.2021

Уголовное дело в отношении семьи иеговистов завели на Камчатке

Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело о деятельности организации "Свидетели Иеговы"*, запрещенной в России как экстремистская, в отношении... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T11:04

2021-09-08T11:04

2021-09-08T11:14

происшествия

камчатский край

следственный комитет россии (ск рф)

свидетели иеговы

россия

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П.-КАМЧАТСКИЙ, 8 сен - РИА Новости. Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело о деятельности организации "Свидетели Иеговы"*, запрещенной в России как экстремистская, в отношении супружеской пары, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по краю."В совершении преступления против основ конституционного строя и безопасности государства подозреваются 37-летний мужчина и 36-летняя женщина. По версии следствия, супружеская пара, проживающая на территории краевого центра и состоящая в религиозной организации "Свидетели Иеговы"*… на протяжении четырех лет, путем убеждений, уговоров и призывов, склоняли 58-летную женщину, а также иных лиц, к вступлению в запрещенную экстремистскую организацию", - говорится в сообщении.Пара неоднократно проводила с потенциальными членами организации беседы, в том числе в формате видеоконференций, оправдывая деятельность запрещенной в стране организации. У подозреваемых изъята печатная и рукописная религиозная литература, средства связи, электронные устройства и носители информации, добавили в ведомстве"Лица, подозреваемые в совершении преступления, допрошены, свою вину в инкриминируемом деянии не признали", - сказали в следственном управлении.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20210810/svideteli-1745196647.html

https://ria.ru/20210610/otvet-1736404468.html

камчатский край

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф), свидетели иеговы, россия