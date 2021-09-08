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Уголовное дело в отношении семьи иеговистов завели на Камчатке
Уголовное дело в отношении семьи иеговистов завели на Камчатке - РИА Новости, 08.09.2021
Уголовное дело в отношении семьи иеговистов завели на Камчатке
Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело о деятельности организации "Свидетели Иеговы"*, запрещенной в России как экстремистская, в отношении... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T11:04
2021-09-08T11:14
происшествия
камчатский край
следственный комитет россии (ск рф)
свидетели иеговы
россия
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П.-КАМЧАТСКИЙ, 8 сен - РИА Новости. Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело о деятельности организации "Свидетели Иеговы"*, запрещенной в России как экстремистская, в отношении супружеской пары, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по краю."В совершении преступления против основ конституционного строя и безопасности государства подозреваются 37-летний мужчина и 36-летняя женщина. По версии следствия, супружеская пара, проживающая на территории краевого центра и состоящая в религиозной организации "Свидетели Иеговы"*… на протяжении четырех лет, путем убеждений, уговоров и призывов, склоняли 58-летную женщину, а также иных лиц, к вступлению в запрещенную экстремистскую организацию", - говорится в сообщении.Пара неоднократно проводила с потенциальными членами организации беседы, в том числе в формате видеоконференций, оправдывая деятельность запрещенной в стране организации. У подозреваемых изъята печатная и рукописная религиозная литература, средства связи, электронные устройства и носители информации, добавили в ведомстве"Лица, подозреваемые в совершении преступления, допрошены, свою вину в инкриминируемом деянии не признали", - сказали в следственном управлении.* Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20210810/svideteli-1745196647.html
https://ria.ru/20210610/otvet-1736404468.html
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происшествия, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф), свидетели иеговы, россия
11:04 08.09.2021 (обновлено: 11:14 08.09.2021)
 
Уголовное дело в отношении семьи иеговистов завели на Камчатке

На Камчатке возбудили уголовное дело против супружеской пары "свидетелей Иеговы"*

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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П.-КАМЧАТСКИЙ, 8 сен - РИА Новости. Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело о деятельности организации "Свидетели Иеговы"*, запрещенной в России как экстремистская, в отношении супружеской пары, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по краю.
"В совершении преступления против основ конституционного строя и безопасности государства подозреваются 37-летний мужчина и 36-летняя женщина. По версии следствия, супружеская пара, проживающая на территории краевого центра и состоящая в религиозной организации "Свидетели Иеговы"*… на протяжении четырех лет, путем убеждений, уговоров и призывов, склоняли 58-летную женщину, а также иных лиц, к вступлению в запрещенную экстремистскую организацию", - говорится в сообщении.
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Пара неоднократно проводила с потенциальными членами организации беседы, в том числе в формате видеоконференций, оправдывая деятельность запрещенной в стране организации. У подозреваемых изъята печатная и рукописная религиозная литература, средства связи, электронные устройства и носители информации, добавили в ведомстве
"Лица, подозреваемые в совершении преступления, допрошены, свою вину в инкриминируемом деянии не признали", - сказали в следственном управлении.
* Запрещенная в России экстремистская организация
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ПроисшествияКамчатский крайСледственный комитет России (СК РФ)Свидетели ИеговыРоссия
 
 
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