https://ria.ru/20210908/gramotnost-1749148294.html

Мишустин призвал повышать финансовую грамотность россиян

Мишустин призвал повышать финансовую грамотность россиян - РИА Новости, 08.09.2021

Мишустин призвал повышать финансовую грамотность россиян

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости повышать финансовую грамотность россиян, это, по его словам, позволит улучшить качество и... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T12:04

2021-09-08T12:04

2021-09-08T12:27

экономика

михаил мишустин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749154940_0:158:3118:1912_1920x0_80_0_0_954d110146833e24eea39c0728bcd01e.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости повышать финансовую грамотность россиян, это, по его словам, позволит улучшить качество и планирование семейных бюджетов.Мишустин подчеркнул, что это крайне востребованная деятельность, и власти будут всячески поддерживать усилия общественных, частных организаций в этой сфере."При этом обращаю внимание представителей регионов. Их роль в этой работе ключевая", - добавил он.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума 2021.

https://ria.ru/20210908/konkurentsiya-1749135453.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, михаил мишустин, россия