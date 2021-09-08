12:04 08.09.2021 (обновлено: 12:27 08.09.2021)
Мишустин призвал повышать финансовую грамотность россиян
Премьер-министр Мишустин: надо повышать финансовую грамотность россиян
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на Московском финансовом форуме
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости повышать финансовую грамотность россиян, это, по его словам, позволит улучшить качество и планирование семейных бюджетов.
"Не менее важны шаги по повышению финансовой грамотности людей. Эти образовательные просветительские программы должны значительно повысить устойчивость семейных бюджетов. Они дадут знания, как и куда лучше вложить свободные ресурсы, чтобы заработать максимальный доход, как сформировать собственную финансовую, если хотите, подушку безопасности, накопить деньги на важную покупку", - сказал он на Московском финансовом форуме.
Мишустин подчеркнул, что это крайне востребованная деятельность, и власти будут всячески поддерживать усилия общественных, частных организаций в этой сфере.
"При этом обращаю внимание представителей регионов. Их роль в этой работе ключевая", - добавил он.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума 2021.