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Минфин США призвал увеличить лимит госдолга из-за сокращения резервов
Минфин США призвал увеличить лимит госдолга из-за сокращения резервов - РИА Новости, 08.09.2021
Минфин США призвал увеличить лимит госдолга из-за сокращения резервов
Министр финансов США Джаннет Йеллен призвала конгресс как можно скорее увеличить лимит государственного долга, предупредив, что резервы администрации будут... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T19:17
2021-09-08T19:17
экономика
сша
джаннет йеллен
цены на нефть
госдолг сша
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ВАШИНГТОН, 8 сен – РИА Новости. Министр финансов США Джаннет Йеллен призвала конгресс как можно скорее увеличить лимит государственного долга, предупредив, что резервы администрации будут исчерпаны в октябре, и страна впервые в истории не сможет выполнять свои обязательства.Она предупредила, что затягивание вопроса может нанести серьезный ущерб потребительскому и деловому доверию, увеличить стоимость краткосрочных заимствований и пагубно сказаться на кредитном рейтинге США."Задержка, ставящая под вопрос способность федерального правительства выполнять все свои обязательства, вероятно, нанесет непоправимый ущерб экономике США и глобальным финансовым рынкам... Со всем уважением я призываю конгресс безотлагательно действовать, чтобы защитить полное доверие и уважение к Соединенным Штатам", - добавила Йеллен.
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экономика, сша, джаннет йеллен, цены на нефть, госдолг сша
19:17 08.09.2021
 
Минфин США призвал увеличить лимит госдолга из-за сокращения резервов

Министр финансов США Йеллен призвала увеличить лимит госдолга из-за сокращения резервов

© AP Photo / Andrew HarnikКандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен
Кандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
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ВАШИНГТОН, 8 сен – РИА Новости. Министр финансов США Джаннет Йеллен призвала конгресс как можно скорее увеличить лимит государственного долга, предупредив, что резервы администрации будут исчерпаны в октябре, и страна впервые в истории не сможет выполнять свои обязательства.
"Наиболее вероятным сценарием представляется то, что денежные резервы и потенциал чрезвычайных мер будут исчерпаны в течение октября месяца... Как только все доступные меры и денежные резервы окажутся полностью израсходованы, Соединенные Штаты Америки будут не в состоянии выполнять свои обязательства впервые в нашей истории", - написала Йеллен в письме законодателям.
Она предупредила, что затягивание вопроса может нанести серьезный ущерб потребительскому и деловому доверию, увеличить стоимость краткосрочных заимствований и пагубно сказаться на кредитном рейтинге США.
"Задержка, ставящая под вопрос способность федерального правительства выполнять все свои обязательства, вероятно, нанесет непоправимый ущерб экономике США и глобальным финансовым рынкам... Со всем уважением я призываю конгресс безотлагательно действовать, чтобы защитить полное доверие и уважение к Соединенным Штатам", - добавила Йеллен.
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ЭкономикаСШАДжаннет ЙелленЦены на нефтьгосдолг США
 
 
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