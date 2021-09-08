https://ria.ru/20210908/gosdolg-1749246491.html

Минфин США призвал увеличить лимит госдолга из-за сокращения резервов

Минфин США призвал увеличить лимит госдолга из-за сокращения резервов - РИА Новости, 08.09.2021

Минфин США призвал увеличить лимит госдолга из-за сокращения резервов

Министр финансов США Джаннет Йеллен призвала конгресс как можно скорее увеличить лимит государственного долга, предупредив, что резервы администрации будут... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T19:17

2021-09-08T19:17

2021-09-08T19:17

экономика

сша

джаннет йеллен

цены на нефть

госдолг сша

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ВАШИНГТОН, 8 сен – РИА Новости. Министр финансов США Джаннет Йеллен призвала конгресс как можно скорее увеличить лимит государственного долга, предупредив, что резервы администрации будут исчерпаны в октябре, и страна впервые в истории не сможет выполнять свои обязательства.Она предупредила, что затягивание вопроса может нанести серьезный ущерб потребительскому и деловому доверию, увеличить стоимость краткосрочных заимствований и пагубно сказаться на кредитном рейтинге США."Задержка, ставящая под вопрос способность федерального правительства выполнять все свои обязательства, вероятно, нанесет непоправимый ущерб экономике США и глобальным финансовым рынкам... Со всем уважением я призываю конгресс безотлагательно действовать, чтобы защитить полное доверие и уважение к Соединенным Штатам", - добавила Йеллен.

https://ria.ru/20210626/dollar-1738691236.html

сша

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экономика, сша, джаннет йеллен, цены на нефть, госдолг сша