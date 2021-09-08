Минфин США призвал увеличить лимит госдолга из-за сокращения резервов
Министр финансов США Йеллен призвала увеличить лимит госдолга из-за сокращения резервов
© AP Photo / Andrew HarnikКандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен
© AP Photo / Andrew Harnik
ВАШИНГТОН, 8 сен – РИА Новости. Министр финансов США Джаннет Йеллен призвала конгресс как можно скорее увеличить лимит государственного долга, предупредив, что резервы администрации будут исчерпаны в октябре, и страна впервые в истории не сможет выполнять свои обязательства.
"Наиболее вероятным сценарием представляется то, что денежные резервы и потенциал чрезвычайных мер будут исчерпаны в течение октября месяца... Как только все доступные меры и денежные резервы окажутся полностью израсходованы, Соединенные Штаты Америки будут не в состоянии выполнять свои обязательства впервые в нашей истории", - написала Йеллен в письме законодателям.
Она предупредила, что затягивание вопроса может нанести серьезный ущерб потребительскому и деловому доверию, увеличить стоимость краткосрочных заимствований и пагубно сказаться на кредитном рейтинге США.
"Задержка, ставящая под вопрос способность федерального правительства выполнять все свои обязательства, вероятно, нанесет непоправимый ущерб экономике США и глобальным финансовым рынкам... Со всем уважением я призываю конгресс безотлагательно действовать, чтобы защитить полное доверие и уважение к Соединенным Штатам", - добавила Йеллен.