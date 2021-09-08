https://ria.ru/20210908/gibel-1749162882.html

Путину доложили о гибели главы МЧС Зиничева

Путину доложили о гибели главы МЧС Зиничева - РИА Новости, 08.09.2021

Путину доложили о гибели главы МЧС Зиничева

Президенту России Владимиру Путину доложено о гибели главы МЧС России Евгения Зиничева, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T12:49

2021-09-08T12:49

2021-09-08T13:23

россия

происшествия

владимир путин

дмитрий песков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

евгений зиничев

погиб глава мчс зиничев

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доложено о гибели главы МЧС России Евгения Зиничева, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Да", - сказал Песков, отвечая на вопрос, доложено ли главе государства о произошедшем.МЧС ранее сообщило, что Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека. Зиничеву было 55 лет. 18 мая 2018 года указом президента РФ Евгений Зиничев был назначен на должность министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 21 декабря 2020 года ему было присвоено звание генерала армии.

https://ria.ru/20210818/zinichev-1745904272.html

россия

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2021

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россия, происшествия, владимир путин, дмитрий песков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, погиб глава мчс зиничев