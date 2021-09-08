https://ria.ru/20210908/germaniya-1749227932.html

Журналиста РИА Новости лишили аккредитации на встречу с участием Меркель

Журналиста РИА Новости лишили аккредитации на встречу с участием Меркель - РИА Новости, 08.09.2021

Журналиста РИА Новости лишили аккредитации на встречу с участием Меркель

Собственного корреспондента РИА Новости в Германии внезапно лишили уже подтвержденной аккредитации на заседание правления фракции Европейской народной партии... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T17:33

2021-09-08T17:33

2021-09-08T18:46

в мире

берлин (город)

европейская народная партия

германия

гамбург (город)

ангела меркель

риа новости

себастьян курц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746616874_0:0:2716:1529_1920x0_80_0_0_1518710376dcacba7761b0abe3da2378.jpg

БЕРЛИН, 8 сен — РИА Новости. Собственного корреспондента РИА Новости в Германии внезапно лишили уже подтвержденной аккредитации на заседание правления фракции Европейской народной партии 8-10 сентября в Берлине.В понедельник в агентство поступило подтверждающее письмо от организаторов мероприятия — с благодарностью за проявленный интерес и обещанием "увидеть вас в Берлине". В трехдневном заседании, согласно программе, принимают участие канцлеры Германии и Австрии Ангела Меркель и Себастьян Курц, а также другие известные политики. Онлайн-трансляции не предусмотрено. Во вторник корреспондент отдельно получил перечень требований к представителям СМИ в связи с пандемией коронавируса. Они были учтены РИА Новости в полном объеме."С сожалением сообщаем, что из-за размера зала и действующих правил COVID ваша регистрация аннулирована", — говорится в письме организаторов, поступившем сотруднику агентства в среду.На встречный вопрос о том, достаточное ли это основание для отмены уже выданной аккредитации, журналисту ответили, что приносят извинения за доставленные неудобства, однако пояснили, что "должны отдавать приоритет европейским СМИ". Организаторы заявили, что количество мест было ими ограничено, поэтому корреспондент не сможет попасть в зал для прессы.В МИА "Россия сегодня" назвали произошедшее откровенным и вызывающим нарушением свободы слова, очередным проявлением русофобии и двойных стандартов и подчеркнули, что объяснения не выдерживают никакой критики."Считаем предлог, под которым корреспондента РИА Новости в Германии внезапно лишили уже подтвержденной аккредитации, <...> абсолютно надуманным", — говорится в сообщении.Агентство также отметило, что это случилось в Международный день солидарности журналистов.

https://ria.ru/20210907/korrespondent-1749071712.html

https://ria.ru/20210818/zhurnalist-1746256736.html

берлин (город)

германия

гамбург (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, берлин (город), европейская народная партия, германия, гамбург (город), ангела меркель, риа новости, себастьян курц, хдс/хсс, европарламент, армин лашет