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Журналиста РИА Новости лишили аккредитации на встречу с участием Меркель
Журналиста РИА Новости лишили аккредитации на встречу с участием Меркель - РИА Новости, 08.09.2021
Журналиста РИА Новости лишили аккредитации на встречу с участием Меркель
Собственного корреспондента РИА Новости в Германии внезапно лишили уже подтвержденной аккредитации на заседание правления фракции Европейской народной партии... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T17:33
2021-09-08T18:46
в мире
берлин (город)
европейская народная партия
германия
гамбург (город)
ангела меркель
риа новости
себастьян курц
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БЕРЛИН, 8 сен — РИА Новости. Собственного корреспондента РИА Новости в Германии внезапно лишили уже подтвержденной аккредитации на заседание правления фракции Европейской народной партии 8-10 сентября в Берлине.В понедельник в агентство поступило подтверждающее письмо от организаторов мероприятия — с благодарностью за проявленный интерес и обещанием "увидеть вас в Берлине". В трехдневном заседании, согласно программе, принимают участие канцлеры Германии и Австрии Ангела Меркель и Себастьян Курц, а также другие известные политики. Онлайн-трансляции не предусмотрено. Во вторник корреспондент отдельно получил перечень требований к представителям СМИ в связи с пандемией коронавируса. Они были учтены РИА Новости в полном объеме."С сожалением сообщаем, что из-за размера зала и действующих правил COVID ваша регистрация аннулирована", — говорится в письме организаторов, поступившем сотруднику агентства в среду.На встречный вопрос о том, достаточное ли это основание для отмены уже выданной аккредитации, журналисту ответили, что приносят извинения за доставленные неудобства, однако пояснили, что "должны отдавать приоритет европейским СМИ". Организаторы заявили, что количество мест было ими ограничено, поэтому корреспондент не сможет попасть в зал для прессы.В МИА "Россия сегодня" назвали произошедшее откровенным и вызывающим нарушением свободы слова, очередным проявлением русофобии и двойных стандартов и подчеркнули, что объяснения не выдерживают никакой критики."Считаем предлог, под которым корреспондента РИА Новости в Германии внезапно лишили уже подтвержденной аккредитации, &lt;...&gt; абсолютно надуманным", — говорится в сообщении.Агентство также отметило, что это случилось в Международный день солидарности журналистов.
https://ria.ru/20210907/korrespondent-1749071712.html
https://ria.ru/20210818/zhurnalist-1746256736.html
берлин (город)
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в мире, берлин (город), европейская народная партия, германия, гамбург (город), ангела меркель, риа новости, себастьян курц, хдс/хсс, европарламент, армин лашет
17:33 08.09.2021 (обновлено: 18:46 08.09.2021)
 
Журналиста РИА Новости лишили аккредитации на встречу с участием Меркель

Корреспондента РИА Новости лишили аккредитации на мероприятие с участием Меркель в Берлине

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи
 Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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БЕРЛИН, 8 сен — РИА Новости. Собственного корреспондента РИА Новости в Германии внезапно лишили уже подтвержденной аккредитации на заседание правления фракции Европейской народной партии 8-10 сентября в Берлине.
В понедельник в агентство поступило подтверждающее письмо от организаторов мероприятия — с благодарностью за проявленный интерес и обещанием "увидеть вас в Берлине". В трехдневном заседании, согласно программе, принимают участие канцлеры Германии и Австрии Ангела Меркель и Себастьян Курц, а также другие известные политики. Онлайн-трансляции не предусмотрено. Во вторник корреспондент отдельно получил перечень требований к представителям СМИ в связи с пандемией коронавируса. Они были учтены РИА Новости в полном объеме.
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"С сожалением сообщаем, что из-за размера зала и действующих правил COVID ваша регистрация аннулирована", — говорится в письме организаторов, поступившем сотруднику агентства в среду.
На встречный вопрос о том, достаточное ли это основание для отмены уже выданной аккредитации, журналисту ответили, что приносят извинения за доставленные неудобства, однако пояснили, что "должны отдавать приоритет европейским СМИ". Организаторы заявили, что количество мест было ими ограничено, поэтому корреспондент не сможет попасть в зал для прессы.
В МИА "Россия сегодня" назвали произошедшее откровенным и вызывающим нарушением свободы слова, очередным проявлением русофобии и двойных стандартов и подчеркнули, что объяснения не выдерживают никакой критики.
"Считаем предлог, под которым корреспондента РИА Новости в Германии внезапно лишили уже подтвержденной аккредитации, <...> абсолютно надуманным", — говорится в сообщении.

Агентство также отметило, что это случилось в Международный день солидарности журналистов.
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