В КЧР запустили газопровод "Карачаевск – Теберда"
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРВ КЧР запустили газопровод "Карачаевск – Теберда"
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
ЧЕРКЕССК, 8 сен – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии запустили газопровод "Карачаевск – Теберда", который позволит обеспечить голубым топливом боле 4 тысяч домовладений, написал на своей странице в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.
Благодаря вводу в эксплуатацию 26-километрового межпоселкового газопровода высокого давления ГРС "Карачаевск – Теберда" техническую возможность подключения к газу получат более 4,2 тысяч домовладений в аулах Новая Теберда, Нижняя Теберда и Верхняя Теберда, а также в городе-курорте Теберда.
"Следующий этап строительства – это межпоселковый газопровод до аула Новая Теберда до аула Учкулан с отводом на населенные пункты Эльбрусский, Карт-Джурт, Хурзук. Эти работы завершатся в 2023 году, и создаст условия для газификации еще 1,8 тысяч домовладений", - написал Темрезов.
Он также добавил, что в ближайшие 5 лет планируется обеспечить стопроцентную техническую возможность подключения к газовым сетям все населенные пункты КЧР.