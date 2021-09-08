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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20210908/gazoprovod-1749124375.html
В КЧР запустили газопровод "Карачаевск – Теберда"
В КЧР запустили газопровод "Карачаевск – Теберда" - РИА Новости, 08.09.2021
В КЧР запустили газопровод "Карачаевск – Теберда"
В Карачаево-Черкесии запустили газопровод "Карачаевск – Теберда", который позволит обеспечить голубым топливом боле 4 тысяч домовладений, написал на своей... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T10:36
2021-09-08T10:36
карачаево-черкесская республика
газопроводы
теберда
рашид темрезов
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ЧЕРКЕССК, 8 сен – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии запустили газопровод "Карачаевск – Теберда", который позволит обеспечить голубым топливом боле 4 тысяч домовладений, написал на своей странице в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.Благодаря вводу в эксплуатацию 26-километрового межпоселкового газопровода высокого давления ГРС "Карачаевск – Теберда" техническую возможность подключения к газу получат более 4,2 тысяч домовладений в аулах Новая Теберда, Нижняя Теберда и Верхняя Теберда, а также в городе-курорте Теберда.Он также добавил, что в ближайшие 5 лет планируется обеспечить стопроцентную техническую возможность подключения к газовым сетям все населенные пункты КЧР.
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газопроводы, теберда, рашид темрезов
10:36 08.09.2021
 

В КЧР запустили газопровод "Карачаевск – Теберда"

© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРВ КЧР запустили газопровод "Карачаевск – Теберда"
В КЧР запустили газопровод Карачаевск – Теберда
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 8 сен – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии запустили газопровод "Карачаевск – Теберда", который позволит обеспечить голубым топливом боле 4 тысяч домовладений, написал на своей странице в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.
Благодаря вводу в эксплуатацию 26-километрового межпоселкового газопровода высокого давления ГРС "Карачаевск – Теберда" техническую возможность подключения к газу получат более 4,2 тысяч домовладений в аулах Новая Теберда, Нижняя Теберда и Верхняя Теберда, а также в городе-курорте Теберда.
"Следующий этап строительства – это межпоселковый газопровод до аула Новая Теберда до аула Учкулан с отводом на населенные пункты Эльбрусский, Карт-Джурт, Хурзук. Эти работы завершатся в 2023 году, и создаст условия для газификации еще 1,8 тысяч домовладений", - написал Темрезов.
Он также добавил, что в ближайшие 5 лет планируется обеспечить стопроцентную техническую возможность подключения к газовым сетям все населенные пункты КЧР.
Глава КЧР Рашид Темрезов выступил экскурсоводом и лектором для детей в САО РАН в поселке Буково Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 17:33Карачаево-Черкесская Республика
Глава КЧР стал участником проекта "Знание" и провел экскурсию в САО РАН
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаГазопроводыТебердаРашид Темрезов
 
 
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