https://ria.ru/20210908/gazoprovod-1749124375.html

В КЧР запустили газопровод "Карачаевск – Теберда"

В КЧР запустили газопровод "Карачаевск – Теберда" - РИА Новости, 08.09.2021

В КЧР запустили газопровод "Карачаевск – Теберда"

В Карачаево-Черкесии запустили газопровод "Карачаевск – Теберда", который позволит обеспечить голубым топливом боле 4 тысяч домовладений, написал на своей... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T10:36

2021-09-08T10:36

2021-09-08T10:36

карачаево-черкесская республика

газопроводы

теберда

рашид темрезов

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ЧЕРКЕССК, 8 сен – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии запустили газопровод "Карачаевск – Теберда", который позволит обеспечить голубым топливом боле 4 тысяч домовладений, написал на своей странице в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.Благодаря вводу в эксплуатацию 26-километрового межпоселкового газопровода высокого давления ГРС "Карачаевск – Теберда" техническую возможность подключения к газу получат более 4,2 тысяч домовладений в аулах Новая Теберда, Нижняя Теберда и Верхняя Теберда, а также в городе-курорте Теберда.Он также добавил, что в ближайшие 5 лет планируется обеспечить стопроцентную техническую возможность подключения к газовым сетям все населенные пункты КЧР.

https://ria.ru/20210811/proekt-1745370632.html

теберда

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газопроводы, теберда, рашид темрезов