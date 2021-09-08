https://ria.ru/20210908/gaz-1749200560.html

Названа причина взрыва в Ногинске

Названа причина взрыва в Ногинске - РИА Новости, 08.09.2021

Названа причина взрыва в Ногинске

По основной версии, причиной взрыва газа в Ногинске стала утечка бытового газа, следствие будет разбираться, привел ли к ней несчастный случай, халатность или... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T15:27

2021-09-08T15:27

2021-09-08T15:31

происшествия

ногинск

московская область (подмосковье)

взрыв газа в жилом доме в ногинске

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. По основной версии, причиной взрыва газа в Ногинске стала утечка бытового газа, следствие будет разбираться, привел ли к ней несчастный случай, халатность или нарушение эксплуатации газового оборудования, заявил журналистам вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин."Пока основная причина – бытовой газ… В доме есть организация, которая обслуживала газовое оборудование. Есть отметки в электронных журналах о проведении техработ, поэтому, соответственно, следственный органы будут разбираться: это несчастный случай, халатность или, соответственно, нарушение эксплуатации газового оборудования", - сказал Хромушин.Хлопок газовоздушной смеси произошел в Ногинске по адресу: улица 28 Июня, дом 9а. Предварительно, обрушились второй и третий этажи здания и частично четвертый этаж. Эвакуированы более 170 человек. В пресс-службе регионального главка МЧС РФ сообщали о девяти пострадавших. По информации экстренных служб региона, три человека могли находиться под завалами рухнувших конструкций, извлечены тела двух погибших.

https://rsport.ria.ru/20210908/noginsk-1749199406.html

ногинск

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ногинск, московская область (подмосковье), взрыв газа в жилом доме в ногинске