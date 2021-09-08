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В Екатеринбурге один человек пострадал при хлопке газа в жилом доме
В Екатеринбурге один человек пострадал при хлопке газа в жилом доме - РИА Новости, 08.09.2021
В Екатеринбурге один человек пострадал при хлопке газа в жилом доме
Один человек пострадал после хлопка в жилой многоэтажке в Екатеринбурге, опоры здания не разрушены, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T10:15
2021-09-08T11:49
происшествия
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
жилье
взрыв газа в жилом доме в екатеринбурге
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сен — РИА Новости. Один человек пострадал после хлопка в жилой многоэтажке в Екатеринбурге, опоры здания не разрушены, сообщает региональный главк МЧС.Из дома эвакуировали 36 жильцов."В ходе разведки возгорания не обнаружено. Разрушений несущих конструкций здания нет. Имеется информация об одном пострадавшем", — говорится в сообщении.На месте ЧП работают 37 человек и 12 единиц пожарно-спасательной техники.Прокуратура начала проверку.
https://ria.ru/20210830/tver-1747904448.html
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происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жилье, взрыв газа в жилом доме в екатеринбурге
10:15 08.09.2021 (обновлено: 11:49 08.09.2021)
 
В Екатеринбурге один человек пострадал при хлопке газа в жилом доме

МЧС: в Екатеринбурге в жилом доме произошел хлопок газа, пострадал один человек

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкХлопок газа в жилом доме в Екатеринбурге
Хлопок газа в жилом доме в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сен — РИА Новости. Один человек пострадал после хлопка в жилой многоэтажке в Екатеринбурге, опоры здания не разрушены, сообщает региональный главк МЧС.
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ПроисшествияЕкатеринбургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЖильеВзрыв газа в жилом доме в Екатеринбурге
 
 
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