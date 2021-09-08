https://ria.ru/20210908/gaz-1749121090.html

В Екатеринбурге один человек пострадал при хлопке газа в жилом доме

В Екатеринбурге один человек пострадал при хлопке газа в жилом доме - РИА Новости, 08.09.2021

В Екатеринбурге один человек пострадал при хлопке газа в жилом доме

Один человек пострадал после хлопка в жилой многоэтажке в Екатеринбурге, опоры здания не разрушены, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T10:15

2021-09-08T10:15

2021-09-08T11:49

происшествия

екатеринбург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

жилье

взрыв газа в жилом доме в екатеринбурге

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сен — РИА Новости. Один человек пострадал после хлопка в жилой многоэтажке в Екатеринбурге, опоры здания не разрушены, сообщает региональный главк МЧС.Из дома эвакуировали 36 жильцов."В ходе разведки возгорания не обнаружено. Разрушений несущих конструкций здания нет. Имеется информация об одном пострадавшем", — говорится в сообщении.На месте ЧП работают 37 человек и 12 единиц пожарно-спасательной техники.Прокуратура начала проверку.

https://ria.ru/20210830/tver-1747904448.html

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екатеринбург

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2021

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происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жилье, взрыв газа в жилом доме в екатеринбурге