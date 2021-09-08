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При взрыве газа в жилом доме в Ногинске обрушились конструкции трех этажей
При взрыве газа в жилом доме в Ногинске обрушились конструкции трех этажей - РИА Новости, 08.09.2021
При взрыве газа в жилом доме в Ногинске обрушились конструкции трех этажей
Конструкции трех этажей обрушились при взрыве газа в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T07:34
2021-09-08T08:49
происшествия
ногинск
московская область (подмосковье)
россия
москва
взрыв газа в жилом доме в ногинске
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Конструкции трех этажей обрушились при взрыве газа в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Инцидент произошел в городском округе Богородский на улице 28 июня."Предварительно, произошло обрушение второго и третьего этажей здания и частично четвертого этажа. Есть пострадавшие. Информация поступила в 06.55", — сказал собеседник агентства.Всех жильцов эвакуировали.На месте ЧП работают спасатели и сотрудники Росгвардии, территорию вокруг дома оцепили.
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ногинск
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Кадры последствий взрыва газа в жилом доме в Ногинске
Кадры последствий взрыва газа в жилом доме в Ногинске
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происшествия, ногинск, московская область (подмосковье), россия, москва, взрыв газа в жилом доме в ногинске
07:34 08.09.2021 (обновлено: 08:49 08.09.2021)
 
При взрыве газа в жилом доме в Ногинске обрушились конструкции трех этажей

При взрыве газа в девятиэтажном жилом доме в Ногинске обрушились конструкции трех этажей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Конструкции трех этажей обрушились при взрыве газа в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Инцидент произошел в городском округе Богородский на улице 28 июня.
"Предварительно, произошло обрушение второго и третьего этажей здания и частично четвертого этажа. Есть пострадавшие. Информация поступила в 06.55", — сказал собеседник агентства.
Всех жильцов эвакуировали.
На месте ЧП работают спасатели и сотрудники Росгвардии, территорию вокруг дома оцепили.
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ПроисшествияНогинскМосковская область (Подмосковье)РоссияМоскваВзрыв газа в жилом доме в Ногинске
 
 
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