https://ria.ru/20210908/gaz-1749103507.html

При взрыве газа в жилом доме в Ногинске обрушились конструкции трех этажей

При взрыве газа в жилом доме в Ногинске обрушились конструкции трех этажей - РИА Новости, 08.09.2021

При взрыве газа в жилом доме в Ногинске обрушились конструкции трех этажей

Конструкции трех этажей обрушились при взрыве газа в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T07:34

2021-09-08T07:34

2021-09-08T08:49

происшествия

ногинск

московская область (подмосковье)

россия

москва

взрыв газа в жилом доме в ногинске

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Конструкции трех этажей обрушились при взрыве газа в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Инцидент произошел в городском округе Богородский на улице 28 июня."Предварительно, произошло обрушение второго и третьего этажей здания и частично четвертого этажа. Есть пострадавшие. Информация поступила в 06.55", — сказал собеседник агентства.Всех жильцов эвакуировали.На месте ЧП работают спасатели и сотрудники Росгвардии, территорию вокруг дома оцепили.

https://ria.ru/20210904/dagestan-1748690914.html

ногинск

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россия

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2021

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Кадры последствий взрыва газа в жилом доме в Ногинске Кадры последствий взрыва газа в жилом доме в Ногинске 2021-09-08T07:34 true PT0M47S

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происшествия, ногинск, московская область (подмосковье), россия, москва, взрыв газа в жилом доме в ногинске