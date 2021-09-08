https://ria.ru/20210908/gaz-1749082507.html

Наполовину пуст: в Европе разразился газовый кризис

Наполовину пуст: в Европе разразился газовый кризис - РИА Новости, 08.09.2021

Наполовину пуст: в Европе разразился газовый кризис

Цены на газ в Европе побили исторический рекорд. Впереди зима, а хранилища до сих пор не заполнены. Дефицит обернулся ростом тарифов на электроэнергию. При этом РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T08:00

2021-09-08T08:00

2021-09-08T08:07

экономика

газпром экспорт

газпром

фонд национальной энергетической безопасности

северный поток — 2

nord stream 2 ag

россия

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. Цены на газ в Европе побили исторический рекорд. Впереди зима, а хранилища до сих пор не заполнены. Дефицит обернулся ростом тарифов на электроэнергию. При этом по решению суда "Северный поток — 2" хотят оставить наполовину пустым — в соответствии с требованием директивы ЕС. Готов ли Запад на такие жертвы ради давления на российский проект и что будет, когда придут холода, — в материале РИА Новости.Объективные причиныГолубое топливо дорожает с середины августа — после того, как "Газпром" резко сократил поставки в ЕС по трубопроводу "Ямал — Европа". Киев потребовал от Брюсселя разобраться с "российской диверсией": якобы Москва искусственно создает дефицит, чтобы не наращивать транзит. Странные обвинения, учитывая, что до 2024-го у "Газпрома" с "Нафтогазом" контракт, потеря доходов Украине точно не грозит.Резких движений в преддверии сертификации "Северного потока — 2" никто не ожидал. Однако немцы преподнесли сюрприз: суд Дюссельдорфа не сделал для российской трубы никаких исключений. Газовая директива ЕС требует, чтобы был альтернативный поставщик либо иной собственник ГТС. Комментируя ситуацию, в "Газпроме" отметили, что будут защищать свои интересы всеми доступными юридическими способами.Газ тем временем стоит уже в полтора раза дороже нефти. Октябрьский фьючерс по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, побил очередной рекорд: в ходе торговой сессии 7 сентября достиг 660 долларов за тысячу кубометров, или примерно 110 долларов за баррель нефтяного эквивалента.У ценового взрыва несколько причин, главная из которых — низкий запас в европейских подземных газохранилищах (ПХГ). Там сейчас на десять-пятнадцать миллиардов кубометров меньше, чем должно быть для комфортного прохождения зимнего сезона. Еще один фактор — рост спроса на сжиженный природный газ на азиатских рынках."Это накладывается, судя по косвенным признакам, на нежелание "Газпрома" сильно увеличивать закачку в хранилища или продажу на спотовом рынке накануне запуска "Северного потока — 2", — предположил в беседе с РИА Новости Дмитрий Маринченко, директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch.Ничего лишнегоЗападные СМИ сразу же обвинили во всем Россию. Американские Bloomberg и бизнес-канал CNBC уверены: газовый холдинг регулирует поставки "по своему усмотрению", чтобы вынудить европейцев отказаться от ограничений по "Северному потоку — 2". Однако формально никаких договоренностей российская компания не нарушает.Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон жаловался, что "Газпром" не задействует мощности украинского участка трубы полностью. Рынок действительно нервируют дефицит СПГ и отказ российского холдинга бронировать дополнительный транзит. Все это также разгоняет цены.Трейдеры на граниКак пишет Bloomberg, Россия сокращает экспорт из-за высокого внутреннего спроса, перебоев в добыче и соглашения о меньшем транзите через Украину. Но, признает агентство, европейцы расплачиваются и за давление на СП-2.Так, по данным Bloomberg, в конце августа "Газпром экспорт" перестал продавать топливо на 2022 год через собственную Электронную площадку (ЭТП). Торги прекратились примерно через час после отклонения апелляции оператора Nord Stream 2 AG.Два представителя "Газпрома", на которых ссылается агентство, заверили, что связи между этими событиями нет. Тем не менее "европейские трейдеры на грани", они боятся не заполнить хранилища до зимы, когда спрос резко возрастет, отмечает Bloomberg."Сезон отбора газа из ПХГ в Европе в прошлом году начался 12 октября. При сохранении текущих темпов закачки можно прогнозировать, что к 12 октября этого года в хранилищах будет около 78 миллиардов кубометров. Это означает, что не будет восполнено 25 процентов, или 17 миллиардов кубометров газа из 66, отобранных прошлой зимой", — подсчитали в "Газпроме".Отключения и простойНа поставки СПГ Европе не стоит рассчитывать, сырье уходит в другие регионы — в частности, в Китай."Спрос в Азии обещает быть высоким, предложение сжиженного газа вряд ли увеличится. Регуляторные ограничения на инфраструктуру поставок из России способны усугубить ситуацию и привести к реальному физическому дефициту. В Европе и так растет потребление угля в последние месяцы — и это на фоне ужесточения климатической риторики", — отмечает Алексей Гривач.Если ЕС откажется от природного газа из "Северного потока — 2", европейцев ждут перебои с электричеством.В такой ситуации решение дюссельдорфского суда окажется попросту нежизнеспособным. Холодная зима вынудит европейцев пересмотреть требования. А позиция России проста и понятна."Необходимую инфраструктуру построили, несмотря на все выкрутасы партнеров в Европе. Она должна эффективно работать — доставлять российский газ европейским потребителям. Если ее искусственно ограничат, конкуренция на рынке ослабеет, и покупателям придется платить больше. Виноваты в этом только их регуляторы", — заключает Алексей Гривач.Шестого сентября Nord Stream 2 сообщила об укладке последней трубы. В каких объемах и по каким ценам Европа будет получать топливо, предстоит решить ей самой.

https://ria.ru/20210906/gaz-1748896742.html

https://ria.ru/20210807/gaz-1744769225.html

https://ria.ru/20210825/ukraina-1747061805.html

https://ria.ru/20210902/tseny-1748438961.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, газпром экспорт, газпром, фонд национальной энергетической безопасности, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия