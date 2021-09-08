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Блинкен заявил, что говорил с Гани за день до его бегства из страны
Блинкен заявил, что говорил с Гани за день до его бегства из страны - РИА Новости, 08.09.2021
Блинкен заявил, что говорил с Гани за день до его бегства из страны
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что говорил с экс-президентом Афганистана Ашрафом Гани за день до его бегства из страны, он был готов бороться до конца... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T19:10
2021-09-08T19:10
2021-09-08T19:10
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
кабул (город)
талибан
доха
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что говорил с экс-президентом Афганистана Ашрафом Гани за день до его бегства из страны, он был готов бороться до конца с талибами.Боевики "Талибана"* вошли в Кабул 15 августа и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время."Мы говорили с ним (Гани) о работе, которая была проведена в Дохе, передаче власти и в случае, если это не увенчается успехом, как он мне сказал за день до отъезда, он готов бороться до смерти. Меньше чем через 24 часа он уехал из Афганистана", - сказал Блинкен в интервью афганскому телеканалу Tolo News.Он подчеркнул, что США не знали о планах Гани и не способствовали его бегству из страны."Нет, мы, конечно, ничего не делали, чтобы способствовать этому", - заявил госсекретарь.* Террористическая организация, запрещена в России
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в мире, сша, кабул (город), талибан, доха, энтони блинкен
Блинкен заявил, что говорил с Гани за день до его бегства из страны
Госсекретарь США Блинкен прокомментировал разговор с экс-президентом Афганистана Гани