https://ria.ru/20210908/gani-1749212182.html

Экс-президент Афганистана Гани заявил, что не вывозил "миллионы долларов"

Экс-президент Афганистана Гани заявил, что не вывозил "миллионы долларов" - РИА Новости, 08.09.2021

Экс-президент Афганистана Гани заявил, что не вывозил "миллионы долларов"

Экс-президент Афганистана Ашраф Гани выступает за проведение аудита под эгидой ООН или независимых органов, чтобы доказать, что не вывозил из страны деньги. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T16:25

2021-09-08T16:25

2021-09-08T16:25

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

афганистан

панджшер (провинция)

ашраф гани ахмадзай

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Экс-президент Афганистана Ашраф Гани выступает за проведение аудита под эгидой ООН или независимых органов, чтобы доказать, что не вывозил из страны деньги.Ранее бежавший из страны экс-президент в своем видеообращении заявил, что слухи о том, что он вывез из Кабула деньги, являются необоснованными.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Запрещенная в России террористическая организация

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афганистан

панджшер (провинция)

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в мире, талибан, афганистан, панджшер (провинция), ашраф гани ахмадзай