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Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210908/gani-1749209038.html
Гани назвал решение покинуть Кабул самым трудным в жизни
Гани назвал решение покинуть Кабул самым трудным в жизни - РИА Новости, 08.09.2021
Гани назвал решение покинуть Кабул самым трудным в жизни
Бывший президент Афганистана Ашраф Гани назвал решение покинуть Кабул "самым трудным в его жизни". РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T16:08
2021-09-08T16:36
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
афганистан
ашраф гани ахмадзай
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Бывший президент Афганистана Ашраф Гани назвал решение покинуть Кабул "самым трудным в его жизни"."Покинуть Кабул было самым трудным решением в моей жизни, но я был уверен, что это было единственным способом не допустить применения оружия, спасти Кабул и его шесть миллионов жителей", - заявил Гани в опубликованном в Twitter заявлении.Он вновь подчеркнул, что уехал из президентского дворца 15 августа после предупреждения охраны, сотрудники которой посоветовали избежать "ужасных уличных боев, которые пережил город во время гражданской войны" 90-х годов.Ашраф Гани также извинился перед афганским народом за то, что "все закончилось такой трагедией"."Я глубоко сожалею, что моя собственная глава закончилась такой же трагедией, как и у моих предшественников - не обеспечив стабильность и процветание. Я приношу извинения афганскому народу, что не мог сделать так, чтобы все закончилось иначе", - говорится в заявлении экс-президента.Он добавил, что его приверженность афганскому народу непоколебима и "будет вести" его до конца жизни.Также Гани заявил, что скоро расскажет подробно о своем внезапном отъезде из страны и обстоятельствах, ему предшествовавших."Сейчас не время вдаваться в долгие объяснения событий, которые привели к моему отъезду. Я расскажу о них в деталях в ближайшем будущем", - говорится в заявлении.Талибы (движение запрещено в РФ как террористическое) месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН. * Террористическая организация, запрещена в России
https://radiosputnik.ria.ru/20210908/1749204632.html
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в мире, кабул (город), афганистан, ашраф гани ахмадзай
16:08 08.09.2021 (обновлено: 16:36 08.09.2021)
 
Гани назвал решение покинуть Кабул самым трудным в жизни

Экс-президент Афганистана Гани назвал решение покинуть Кабул самым трудным в жизни

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАшраф Гани
Ашраф Гани - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Бывший президент Афганистана Ашраф Гани назвал решение покинуть Кабул "самым трудным в его жизни".
"Покинуть Кабул было самым трудным решением в моей жизни, но я был уверен, что это было единственным способом не допустить применения оружия, спасти Кабул и его шесть миллионов жителей", - заявил Гани в опубликованном в Twitter заявлении.
Он вновь подчеркнул, что уехал из президентского дворца 15 августа после предупреждения охраны, сотрудники которой посоветовали избежать "ужасных уличных боев, которые пережил город во время гражданской войны" 90-х годов.
Ашраф Гани также извинился перед афганским народом за то, что "все закончилось такой трагедией".
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"Я глубоко сожалею, что моя собственная глава закончилась такой же трагедией, как и у моих предшественников - не обеспечив стабильность и процветание. Я приношу извинения афганскому народу, что не мог сделать так, чтобы все закончилось иначе", - говорится в заявлении экс-президента.
Он добавил, что его приверженность афганскому народу непоколебима и "будет вести" его до конца жизни.
Также Гани заявил, что скоро расскажет подробно о своем внезапном отъезде из страны и обстоятельствах, ему предшествовавших.
"Сейчас не время вдаваться в долгие объяснения событий, которые привели к моему отъезду. Я расскажу о них в деталях в ближайшем будущем", - говорится в заявлении.
Талибы (движение запрещено в РФ как террористическое) месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* Террористическая организация, запрещена в России
Президент Афганистана Ашраф Гани на заседании совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
1 сентября, 10:42Сказано в эфире
Трус и предатель? Что рассказал о президенте Гани афганский посол
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)АфганистанАшраф Гани Ахмадзай
 
 
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