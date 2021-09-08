https://ria.ru/20210908/fsb-1749166188.html

ФСБ подтвердила информацию об участии ЦРУ в задержании россиян в Минске

ФСБ подтвердила информацию об участии ЦРУ в задержании россиян в Минске - РИА Новости, 08.09.2021

ФСБ подтвердила информацию об участии ЦРУ в задержании россиян в Минске

В Федеральной службе безопасности подтвердили, что ЦРУ участвовало в операции по задержанию 33 россиян в Минске в 2020 году, о чем ранее сообщил CNN. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T13:03

2021-09-08T13:03

2021-09-08T18:41

украина

сша

белоруссия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

центральное разведывательное управление (цру)

служба безопасности украины

задержание россиян под минском

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Федеральной службе безопасности подтвердили, что ЦРУ участвовало в операции по задержанию 33 россиян в Минске в 2020 году, о чем ранее сообщил CNN.Он заметил, что не стал бы категорично утверждать, что материал телеканала носит эксклюзивный характер."Еще год назад было расследование Александра Коца в "Комсомольской правде", были представлены документальные материалы, которые все это подтверждают", — заявил представитель службы.Он напомнил, что ГУР и СБУ заманили россиян в Белоруссию."Цель была известна, был вброс в КГБ республики о том, что эти люди приехали для участия в массовых беспорядках на стороне оппозиции, белорусские партнеры поэтому так и среагировали. Потом все стало на свои места, несмотря на те попытки, которые предпринимала украинская сторона, мы прекрасно помним звонок Зеленского президенту Лукашенко", — добавили в ведомстве.Этот эпизод ФСБ считает уголовно наказуемым деянием."Это спланированное похищение граждан России с территории третьей страны. И все, что происходит, все, что мы видим со стороны спецслужб Украины, иначе как акты государственного терроризма, инструментом которого они являются, мы расценивать не можем", — сказал представитель службы.По его словам, удалось установить причастность агентов ГУР к этому эпизоду, а также к недавнему подрыву газопровода в Крыму.Главной целью операции был разрыв отношений России и Белоруссии, заявили в ФСБ."Задача американцев была известна. И на тот момент они действовали исключительно в рамках этой геополитической задачи. <...> И если бы, конечно, она удалась, то удар по нашим отношениям с Минском был бы нанесен очень тяжелый. И времени, чтобы внести ясность и поправить отношения, было бы затрачено очень много", — сказал представитель ведомства.Он назвал украинскую разведку и контрразведку инструментами, хотя финансово и технически, по его словам, все делали американцы."Вот эти факты, о которых год назад говорили, которые сейчас CNN подтверждает, дополнительно свидетельствуют о том, что Украина, по сути, осуществляет силами своих спецслужб акты государственного терроризма. Это обвинение на уровне международного уголовного суда, от этого уже не отвертеться", — сказал представитель ФСБ.В июле 2020-го белорусские власти сообщили о задержании 33 россиян, которых подозревали в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в страну "более двухсот боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Выборы состоялись 9 августа прошлого года.Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные россияне являются сотрудниками ЧОП, были в стране транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по его словам, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.Киев требовал выдачи 28 человек для привлечения к уголовной ответственности за якобы преступления в Донбассе. Отмечалось, что их подозревали в участии в террористической организации. Офис генпрокурора Украины также заявлял, что обратился к коллеге из Белоруссии с запросом о временном аресте задержанных.Генпрокуратура России 14 августа 2020 года сообщила, что 32 из 33 россиян вернулись на родину. Тридцать третий задержанный, который имеет также белорусское гражданство, остался в стране.

https://ria.ru/20201231/poroshenko-1591682308.html

https://ria.ru/20200827/zaderzhanie-1576381274.html

https://ria.ru/20200909/zaderzhanie-1576998560.html

https://ria.ru/20200816/1575849644.html

украина

сша

белоруссия

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