https://ria.ru/20210908/flag-1749150125.html

У здания афганского посольства в России развевается старый флаг

У здания афганского посольства в России развевается старый флаг - РИА Новости, 08.09.2021

У здания афганского посольства в России развевается старый флаг

Черно-красно-зеленый флаг Исламской Республики Афганистан по-прежнему развевается на флагштоке перед афганским посольством в Москве - триколор у здания... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T12:10

2021-09-08T12:10

2021-09-08T12:49

захват власти в афганистане талибами

кабул (город)

талибан

афганистан

россия

москва

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Черно-красно-зеленый флаг Исламской Республики Афганистан по-прежнему развевается на флагштоке перед афганским посольством в Москве - триколор у здания дипмиссии сохраняется и после провозглашения нового правительства, в которое вошли исключительно представители движения "Талибан"*, передает корреспондент РИА Новости.Обстановка рядом с посольским особняком на Поварской улице спокойная, посетителей не наблюдается.После захвата власти талибами в Кабуле посольство Афганистана в России только один раз публично прокомментировало события в стране, заявив, что получает много свидетельств "жутких действий талибов". В каком режиме работает дипмиссия в настоящее время, в посольстве не комментируют.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул, а на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.Седьмого сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН. Все ключевые посты в кабмине заняли талибы, хотя раньше они заявляли, что правительство будет инклюзивным и в него войдут представители всех народов Афганистана.В настоящее время в качестве государственного в Афганистане используется флаг исламистского движения "Талибан"* - белое прямоугольное полотнище с арабской каллиграфической надписью "Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед - посланник Аллаха". Этот флаг уже использовался в таком качестве в 1996-2001 годах, когда талибы находились у власти в стране в первый раз.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://radiosputnik.ria.ru/20210907/pravitelstvo-1749085910.html

https://ria.ru/20210908/ugrozy-1749158431.html

кабул (город)

афганистан

россия

москва

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У здания посольства Афганистана в Москве развевается старый флаг На следующий день после объявления талибами (движение запрещено в России как террористическое) нового правительства над афганским посольством в Москве по-прежнему флаг Исламской республики Афганистан. Многие афганские посольства за рубежом не признают власть талибов, и главой государства после бегства Гани считают по должности вице-президента Салеха. 2021-09-08T12:10 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кабул (город), талибан, афганистан, россия, москва