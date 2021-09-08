https://ria.ru/20210908/flag-1749150125.html
У здания афганского посольства в России развевается старый флаг
У здания афганского посольства в России развевается старый флаг - РИА Новости, 08.09.2021
У здания афганского посольства в России развевается старый флаг
Черно-красно-зеленый флаг Исламской Республики Афганистан по-прежнему развевается на флагштоке перед афганским посольством в Москве - триколор у здания... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T12:10
2021-09-08T12:10
2021-09-08T12:49
захват власти в афганистане талибами
кабул (город)
талибан
афганистан
россия
москва
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Черно-красно-зеленый флаг Исламской Республики Афганистан по-прежнему развевается на флагштоке перед афганским посольством в Москве - триколор у здания дипмиссии сохраняется и после провозглашения нового правительства, в которое вошли исключительно представители движения "Талибан"*, передает корреспондент РИА Новости.Обстановка рядом с посольским особняком на Поварской улице спокойная, посетителей не наблюдается.После захвата власти талибами в Кабуле посольство Афганистана в России только один раз публично прокомментировало события в стране, заявив, что получает много свидетельств "жутких действий талибов". В каком режиме работает дипмиссия в настоящее время, в посольстве не комментируют.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул, а на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.Седьмого сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН. Все ключевые посты в кабмине заняли талибы, хотя раньше они заявляли, что правительство будет инклюзивным и в него войдут представители всех народов Афганистана.В настоящее время в качестве государственного в Афганистане используется флаг исламистского движения "Талибан"* - белое прямоугольное полотнище с арабской каллиграфической надписью "Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед - посланник Аллаха". Этот флаг уже использовался в таком качестве в 1996-2001 годах, когда талибы находились у власти в стране в первый раз.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://radiosputnik.ria.ru/20210907/pravitelstvo-1749085910.html
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У здания посольства Афганистана в Москве развевается старый флаг
На следующий день после объявления талибами (движение запрещено в России как террористическое) нового правительства над афганским посольством в Москве по-прежнему флаг Исламской республики Афганистан. Многие афганские посольства за рубежом не признают власть талибов, и главой государства после бегства Гани считают по должности вице-президента Салеха.
2021-09-08T12:10
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кабул (город), талибан, афганистан, россия, москва
12:10 08.09.2021 (обновлено: 12:49 08.09.2021)
У здания афганского посольства в России развевается старый флаг
У здания афганского посольства в России продолжает развеваться старый флаг
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Черно-красно-зеленый флаг Исламской Республики Афганистан по-прежнему развевается на флагштоке перед афганским посольством в Москве - триколор у здания дипмиссии сохраняется и после провозглашения нового правительства, в которое вошли исключительно представители движения "Талибан"*, передает корреспондент РИА Новости.
Обстановка рядом с посольским особняком на Поварской улице спокойная, посетителей не наблюдается.
После захвата власти талибами в Кабуле
посольство Афганистана
в России
только один раз публично прокомментировало события в стране, заявив, что получает много свидетельств "жутких действий талибов". В каком режиме работает дипмиссия в настоящее время, в посольстве не комментируют.
Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул, а на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.
Седьмого сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана
"* и находящийся под санкциями ООН
. Все ключевые посты в кабмине заняли талибы, хотя раньше они заявляли, что правительство будет инклюзивным и в него войдут представители всех народов Афганистана.
В настоящее время в качестве государственного в Афганистане используется флаг исламистского движения "Талибан"* - белое прямоугольное полотнище с арабской каллиграфической надписью "Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед - посланник Аллаха". Этот флаг уже использовался в таком качестве в 1996-2001 годах, когда талибы находились у власти в стране в первый раз.
* Террористическая организация, запрещенная в России