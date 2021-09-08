https://ria.ru/20210908/filippiny-1749134271.html

В посольстве Филиппин рассказали о любви их граждан к России

В посольстве Филиппин рассказали о любви их граждан к России - РИА Новости, 08.09.2021

В посольстве Филиппин рассказали о любви их граждан к России

Многие филиппинцы приезжают в Россию по туристической визе, но нередко остаются здесь работать и даже заводят семьи, рассказал в интервью РИА Новости временный... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T14:29

2021-09-08T14:29

2021-09-08T14:29

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Многие филиппинцы приезжают в Россию по туристической визе, но нередко остаются здесь работать и даже заводят семьи, рассказал в интервью РИА Новости временный поверенный в делах Филиппин в Москве Роберт Феррер.По его словам, филиппинцев в России достаточно. "Когда мы говорили с МВД по этому поводу, звучала цифра в восемь тысяч проживающих в России", — уточнил Феррер.Он добавил, что в 2019 году 40 тысяч филиппинцев въехало в Россию, примерно сколько и россиян выехало на Филиппины. "Гораздо меньше наших граждан уехало назад. Это забавно. Многие филиппинцы приезжают сюда по туристическим визам, но они влюбляются в Россию и остаются. Многие начинают работать здесь, женятся, заводят детей", — сказал сотрудник дипмиссии.

https://ria.ru/20210818/rossiya-1746042164.html

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филиппины, новости - туризм, туристы, туризм, россия