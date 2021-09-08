https://ria.ru/20210908/filippiny-1749120953.html

Филиппины открыты для беженцев из Афганистана, заявили в посольстве

Филиппины открыты для беженцев из Афганистана, заявили в посольстве - РИА Новости, 08.09.2021

Филиппины открыты для беженцев из Афганистана, заявили в посольстве

Филиппины открыты для беженцев из Афганистана и всех, кто находится в беде и нуждается в "тихой гавани", заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T10:14

2021-09-08T10:14

2021-09-08T10:14

в мире

филиппины

афганистан

родриго дутерте

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Филиппины открыты для беженцев из Афганистана и всех, кто находится в беде и нуждается в "тихой гавани", заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах Филиппин в Москве Роберт Феррер."...Наша страна открыта для беженцев. Из Афганистана, (и ранее) из революционной России, националистов из Китая, которые бежали от Гражданской войны в 1949 году. Мы никогда не закрывали границ для тех, кто оказался в беде... Мы даже приютили у себя три судна, которые потерпели поражение в Цусимском сражении – они пришли в Манилу, которая стала для них тихой гаванью", - сказал он.Он добавил, что президент Филиппин Родриго Дутерте уже сделал соответствующее заявление. "Наше послание России и всем остальным странам мира: Филиппины готовы принять всех людей, которые находятся в беде. Наш президент уже сделал такое заявление", - сказал Феррер.Ранее уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев сообщил РИА Новости, что число потенциальных беженцев из Афганистана может исчисляться сотнями тысяч и Москва находится в постоянном контакте с соседними с Афганистаном государствами по теме беженцев, а заявления разных стран ЕС о том, что они готовы принять по 10 беженцев из Афганистана, не отражают всю сложность ситуации.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана: возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210908/afganistan-1749115006.html

филиппины

афганистан

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в мире, филиппины, афганистан, родриго дутерте