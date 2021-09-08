https://ria.ru/20210908/filippiny-1749115599.html
На Филиппинах из-за тайфуна эвакуировали почти 12 тысяч человек
На Филиппинах из-за тайфуна эвакуировали почти 12 тысяч человек - РИА Новости, 08.09.2021
На Филиппинах из-за тайфуна эвакуировали почти 12 тысяч человек
По меньшей мере 11,8 тысячи человек эвакуированы на Филиппинах из-за тайфуна Jolina, сообщает Филиппинское агентство новостей. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T09:42
2021-09-08T09:42
2021-09-08T09:42
в мире
филиппины
китай
манила
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585373251_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_27d440530ca5473bfcb093f3c5a5c15b.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. По меньшей мере 11,8 тысячи человек эвакуированы на Филиппинах из-за тайфуна Jolina, сообщает Филиппинское агентство новостей.По его данным, эвакуация прошла в провинциях Масбат, Албай и Сорсогон. Сообщений о пострадавших пока не поступало.Вместе с тем, филиппинская метеослужба PAGASA предупредила о появлении еще одного тайфуна Kiko к востоку от Филиппин.При порывах скорость ветра в центре нового тайфуна достигает 190 километров в час.Хотя тайфун Jolina ослабел и при порывах скорость ветра не превышает 160 километров в час, жителей одного из районов близ города Батангас предупредили об угрозе оползней.Оба тайфуна движутся в сторону южного побережья Китая, затрагивая северные острова Филиппин.В Маниле в среду отменены занятия в школах из-за неблагоприятной погоды. В университетах 80% студентов обучаются в режиме онлайн.
https://ria.ru/20210813/filippiny-1745688827.html
филиппины
китай
манила
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585373251_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_84fa9158e0c61b4d11a93ab3232bcc81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, филиппины, китай, манила
На Филиппинах из-за тайфуна эвакуировали почти 12 тысяч человек
На Филиппинах из-за тайфуна Jolina эвакуировали 11,8 тысячи человек