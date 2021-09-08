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На Филиппинах из-за тайфуна эвакуировали почти 12 тысяч человек

На Филиппинах из-за тайфуна эвакуировали почти 12 тысяч человек - РИА Новости, 08.09.2021

На Филиппинах из-за тайфуна эвакуировали почти 12 тысяч человек

По меньшей мере 11,8 тысячи человек эвакуированы на Филиппинах из-за тайфуна Jolina, сообщает Филиппинское агентство новостей. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T09:42

2021-09-08T09:42

2021-09-08T09:42

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. По меньшей мере 11,8 тысячи человек эвакуированы на Филиппинах из-за тайфуна Jolina, сообщает Филиппинское агентство новостей.По его данным, эвакуация прошла в провинциях Масбат, Албай и Сорсогон. Сообщений о пострадавших пока не поступало.Вместе с тем, филиппинская метеослужба PAGASA предупредила о появлении еще одного тайфуна Kiko к востоку от Филиппин.При порывах скорость ветра в центре нового тайфуна достигает 190 километров в час.Хотя тайфун Jolina ослабел и при порывах скорость ветра не превышает 160 километров в час, жителей одного из районов близ города Батангас предупредили об угрозе оползней.Оба тайфуна движутся в сторону южного побережья Китая, затрагивая северные острова Филиппин.В Маниле в среду отменены занятия в школах из-за неблагоприятной погоды. В университетах 80% студентов обучаются в режиме онлайн.

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в мире, филиппины, китай, манила