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Тверская область
https://ria.ru/20210908/ferma-1749228374.html
В Верхневолжье открыли племенную ферму на 850 голов скота
В Верхневолжье открыли племенную ферму на 850 голов скота - РИА Новости, 08.09.2021
В Верхневолжье открыли племенную ферму на 850 голов скота
В Конаковском районе Тверской области в среду открыта ферма по выращиванию молодняка высокопродуктивной голштинской породы крупного рогатого скота, сообщает... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T17:34
2021-09-08T17:34
тверская область
ржевский район
конаковский район
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 8 сен – РИА Новости. В Конаковском районе Тверской области в среду открыта ферма по выращиванию молодняка высокопродуктивной голштинской породы крупного рогатого скота, сообщает пресс-служба регионального правительства.Группа компаний "АгроПромкомплектация" вложила в создание фермы, рассчитанной на 850 голов, 339 миллионов рублей.Глава региона также посетил расположенный в Конаковском районе Дмитрогорский молочный завод. Завод перерабатывает 90 тысяч тонн сырого молока и производит 50 тысяч тонн готовой продукции ежегодно. Молочный завод запущен в 2016 году, и сегодня готовится к масштабной реконструкции, что позволит увеличить мощности предприятия и расширить ассортимент товаров.В пресс-службе отметили, что ГК "АгроПромкомплектация" развивает в Тверской области животноводческие молочные и свиноводческие комплексы, молокозавод и мясоперерабатывающий завод, племенную ферму, комбикормовый цех и другие мощности. Предприятие также вводит производственные объекты в Ржевском районе Тверской области. Компания обеспечивает рабочими местами около 3 тысяч человек.
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ржевский район, конаковский район, тверская область, игорь руденя
17:34 08.09.2021
 

В Верхневолжье открыли племенную ферму на 850 голов скота

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя посетил племенную ферму
Губернатор Тверской области Игорь Руденя посетил племенную ферму - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 8 сен – РИА Новости. В Конаковском районе Тверской области в среду открыта ферма по выращиванию молодняка высокопродуктивной голштинской породы крупного рогатого скота, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Группа компаний "АгроПромкомплектация" вложила в создание фермы, рассчитанной на 850 голов, 339 миллионов рублей.
"АгроПрокомплектация является флагманской компанией не только тверского, но общероссийского рынка. Предприятие обладает высокими компетенциями и входит в число лучших производителей молочной продукции и мяса. Производственные показатели, которые демонстрирует компания, являются эталонными для отрасли. Это устойчивость экономического развития, а также мотивация персонала", - сказал посетивший ферму губернатор области Игорь Руденя.
Глава региона также посетил расположенный в Конаковском районе Дмитрогорский молочный завод. Завод перерабатывает 90 тысяч тонн сырого молока и производит 50 тысяч тонн готовой продукции ежегодно. Молочный завод запущен в 2016 году, и сегодня готовится к масштабной реконструкции, что позволит увеличить мощности предприятия и расширить ассортимент товаров.
В пресс-службе отметили, что ГК "АгроПромкомплектация" развивает в Тверской области животноводческие молочные и свиноводческие комплексы, молокозавод и мясоперерабатывающий завод, племенную ферму, комбикормовый цех и другие мощности. Предприятие также вводит производственные объекты в Ржевском районе Тверской области. Компания обеспечивает рабочими местами около 3 тысяч человек.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на форуме муниципальных образований Верхневолжье. Стратегия развития 2021 – 2026 в Твери
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Тверская областьРжевский районКонаковский районТверская областьИгорь Руденя
 
 
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