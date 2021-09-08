В Верхневолжье открыли племенную ферму на 850 голов скота
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя посетил племенную ферму
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 8 сен – РИА Новости. В Конаковском районе Тверской области в среду открыта ферма по выращиванию молодняка высокопродуктивной голштинской породы крупного рогатого скота, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Группа компаний "АгроПромкомплектация" вложила в создание фермы, рассчитанной на 850 голов, 339 миллионов рублей.
"АгроПрокомплектация является флагманской компанией не только тверского, но общероссийского рынка. Предприятие обладает высокими компетенциями и входит в число лучших производителей молочной продукции и мяса. Производственные показатели, которые демонстрирует компания, являются эталонными для отрасли. Это устойчивость экономического развития, а также мотивация персонала", - сказал посетивший ферму губернатор области Игорь Руденя.
Глава региона также посетил расположенный в Конаковском районе Дмитрогорский молочный завод. Завод перерабатывает 90 тысяч тонн сырого молока и производит 50 тысяч тонн готовой продукции ежегодно. Молочный завод запущен в 2016 году, и сегодня готовится к масштабной реконструкции, что позволит увеличить мощности предприятия и расширить ассортимент товаров.
В пресс-службе отметили, что ГК "АгроПромкомплектация" развивает в Тверской области животноводческие молочные и свиноводческие комплексы, молокозавод и мясоперерабатывающий завод, племенную ферму, комбикормовый цех и другие мощности. Предприятие также вводит производственные объекты в Ржевском районе Тверской области. Компания обеспечивает рабочими местами около 3 тысяч человек.