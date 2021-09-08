https://ria.ru/20210908/ferma-1749228374.html

В Верхневолжье открыли племенную ферму на 850 голов скота

В Верхневолжье открыли племенную ферму на 850 голов скота - РИА Новости, 08.09.2021

В Верхневолжье открыли племенную ферму на 850 голов скота

В Конаковском районе Тверской области в среду открыта ферма по выращиванию молодняка высокопродуктивной голштинской породы крупного рогатого скота, сообщает... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T17:34

2021-09-08T17:34

2021-09-08T17:34

тверская область

ржевский район

конаковский район

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 8 сен – РИА Новости. В Конаковском районе Тверской области в среду открыта ферма по выращиванию молодняка высокопродуктивной голштинской породы крупного рогатого скота, сообщает пресс-служба регионального правительства.Группа компаний "АгроПромкомплектация" вложила в создание фермы, рассчитанной на 850 голов, 339 миллионов рублей.Глава региона также посетил расположенный в Конаковском районе Дмитрогорский молочный завод. Завод перерабатывает 90 тысяч тонн сырого молока и производит 50 тысяч тонн готовой продукции ежегодно. Молочный завод запущен в 2016 году, и сегодня готовится к масштабной реконструкции, что позволит увеличить мощности предприятия и расширить ассортимент товаров.В пресс-службе отметили, что ГК "АгроПромкомплектация" развивает в Тверской области животноводческие молочные и свиноводческие комплексы, молокозавод и мясоперерабатывающий завод, племенную ферму, комбикормовый цех и другие мощности. Предприятие также вводит производственные объекты в Ржевском районе Тверской области. Компания обеспечивает рабочими местами около 3 тысяч человек.

https://ria.ru/20210906/rabota-1748915035.html

ржевский район

конаковский район

тверская область

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ржевский район, конаковский район, тверская область, игорь руденя