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Тамбовская область
https://ria.ru/20210908/fap-1749243894.html
В Тамбовской области открыли еще один ФАП
В Тамбовской области открыли еще один ФАП - РИА Новости, 08.09.2021
В Тамбовской области открыли еще один ФАП
Новый фельдшерско-акушерский пункт открыт в среду в селе Устье Моршанского района на Тамбовщине, в церемонии принял участие глава администрации области... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T18:56
2021-09-08T18:56
тамбовская область
моршанский район
здоровье - общество
александр никитин
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ТАМБОВ, 8 сен - РИА Новости. Новый фельдшерско-акушерский пункт открыт в среду в селе Устье Моршанского района на Тамбовщине, в церемонии принял участие глава администрации области Александр Никитин, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации."Это современный объект здравоохранения. Здесь обеспечены комфортные условия как для пациентов, так и для медицинских работников. ФАП оборудован системой теле-ЭКГ, оснащён новым медицинским оборудованием и мебелью. Для удобства жителей организована продажа медикаментов. В зоне обслуживания нового ФАПа проживает более 2 тысяч человек, в том числе почти 400 детей. Приём пациентов ежедневно ведут врач-терапевт, фельдшер, акушерка", - сказал представитель пресс-службы.По его словам, работы велись в рамках проекта развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи нацпроекта "Здравоохранение"."Фельдшерско-акушерский пункт построен по типовому проекту, обеспечен холодной и горячей водой, газовым отоплением, высокоскоростным интернетом. Вокруг - благоустроенная территория", - добавил собеседник агентства.Губернатор высоко оценил уровень оснащения ФАПа и условия работы медиков и вручил им символический ключ от здания.
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моршанский район, здоровье - общество, александр никитин
18:56 08.09.2021
 

В Тамбовской области открыли еще один ФАП

© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской областиГлава администрации Тамбовской области Александр Никитин
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской области
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ТАМБОВ, 8 сен - РИА Новости. Новый фельдшерско-акушерский пункт открыт в среду в селе Устье Моршанского района на Тамбовщине, в церемонии принял участие глава администрации области Александр Никитин, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
"Это современный объект здравоохранения. Здесь обеспечены комфортные условия как для пациентов, так и для медицинских работников. ФАП оборудован системой теле-ЭКГ, оснащён новым медицинским оборудованием и мебелью. Для удобства жителей организована продажа медикаментов. В зоне обслуживания нового ФАПа проживает более 2 тысяч человек, в том числе почти 400 детей. Приём пациентов ежедневно ведут врач-терапевт, фельдшер, акушерка", - сказал представитель пресс-службы.
На Тамбовщине по нацпроекту благоустроены 111 дворов и 83 пространства - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 19:56Тамбовская область
На Тамбовщине по нацпроекту благоустроены 111 дворов и 83 пространства
По его словам, работы велись в рамках проекта развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи нацпроекта "Здравоохранение".
"Фельдшерско-акушерский пункт построен по типовому проекту, обеспечен холодной и горячей водой, газовым отоплением, высокоскоростным интернетом. Вокруг - благоустроенная территория", - добавил собеседник агентства.
Губернатор высоко оценил уровень оснащения ФАПа и условия работы медиков и вручил им символический ключ от здания.
"Нацпроект "Здравоохранение" - в действии! Организация медицинской помощи – первостепенная задача. Жители получают высококвалифицированную помощь. Здесь находится современное оборудование, которое позволяет передавать информацию в областной центр, чтобы своевременно принимать необходимые меры, особенно, когда речь идет об оказании экстренной медицинской помощи", - приводит пресс-служба слова Никитина.
 
Тамбовская областьМоршанский районЗдоровье - ОбществоАлександр Никитин
 
 
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