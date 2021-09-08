https://ria.ru/20210908/fap-1749243894.html

В Тамбовской области открыли еще один ФАП

В Тамбовской области открыли еще один ФАП - РИА Новости, 08.09.2021

В Тамбовской области открыли еще один ФАП

Новый фельдшерско-акушерский пункт открыт в среду в селе Устье Моршанского района на Тамбовщине, в церемонии принял участие глава администрации области... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T18:56

2021-09-08T18:56

2021-09-08T18:56

тамбовская область

моршанский район

здоровье - общество

александр никитин

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ТАМБОВ, 8 сен - РИА Новости. Новый фельдшерско-акушерский пункт открыт в среду в селе Устье Моршанского района на Тамбовщине, в церемонии принял участие глава администрации области Александр Никитин, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации."Это современный объект здравоохранения. Здесь обеспечены комфортные условия как для пациентов, так и для медицинских работников. ФАП оборудован системой теле-ЭКГ, оснащён новым медицинским оборудованием и мебелью. Для удобства жителей организована продажа медикаментов. В зоне обслуживания нового ФАПа проживает более 2 тысяч человек, в том числе почти 400 детей. Приём пациентов ежедневно ведут врач-терапевт, фельдшер, акушерка", - сказал представитель пресс-службы.По его словам, работы велись в рамках проекта развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи нацпроекта "Здравоохранение"."Фельдшерско-акушерский пункт построен по типовому проекту, обеспечен холодной и горячей водой, газовым отоплением, высокоскоростным интернетом. Вокруг - благоустроенная территория", - добавил собеседник агентства.Губернатор высоко оценил уровень оснащения ФАПа и условия работы медиков и вручил им символический ключ от здания.

https://ria.ru/20210831/blagoustroystvo-1748068265.html

моршанский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

моршанский район, здоровье - общество, александр никитин