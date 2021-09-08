Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20210908/evrey-1749231541.html
СМИ выяснили судьбу последнего еврея Афганистана
СМИ выяснили судьбу последнего еврея Афганистана - РИА Новости, 08.09.2021
СМИ выяснили судьбу последнего еврея Афганистана
Последний остававшийся в Афганистане еврей, 62-летний Зебулон Симантов, бежал из захваченной талибами (движение "Талибан"*) страны, операцию по его эвакуации... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T17:48
2021-09-08T17:48
религия
в мире
сша
оон
талибан
афганистан
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748043970_0:1:3033:1707_1920x0_80_0_0_84504e36a2f0334cdc812f3f122e259b.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 сен - РИА Новости. Последний остававшийся в Афганистане еврей, 62-летний Зебулон Симантов, бежал из захваченной талибами (движение "Талибан"*) страны, операцию по его эвакуации организовали частные благотворительные организации, сообщила израильская государственная телерадиокорпорация КАН."В минувшие выходные последний еврей, остававшийся в Афганистане после захвата страны талибами, пересёк границу с сопредельным государством", - говорится в публикации.Симантова, который был известным в Афганистане деятелем, сопровождали представители частной охранной компании, принадлежащей американо-израильскому бизнесмену Моше Кахане и нанятой американским евреем Моше Маргареттеном, который занимается спасением своих соплеменников, оказавшихся в опасных ситуациях.Сообщается, что Симантову и раньше предлагали покинуть Афганистан в ходе эвакуации американских военных из Кабула. Однако он не воспользовался этим предложением, опасаясь столкнуться с претензиями израильского правосудия. В течение многих лет он отказывается давать своей жене религиозный развод "гет", а судебная система Израиля предусматривает наказание за подобный отказ. Сейчас Симантов направился в США, где планирует воссоединиться со своей семьей.Ранее представители талибов официально заявляли, что Симантову ничто не угрожает, и он в безопасности на территории Афганистана, однако опасения за его жизнь возникли из-за многочисленных экстремистских группировок, действующих сейчас на территории страны.В ходе операции по эвакуации Симантова из Афганистана также были вывезены около 30 женщин и детей, которым может угрожать режим талибов, в их числе - члены женской Национальной сборной по футболу.Талибы (движение запрещено в РФ как террористическое) месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Террористическая организация, запрещена в России.
https://ria.ru/20210906/evrey-1748922077.html
https://ria.ru/20210816/evrei-1745946450.html
сша
афганистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748043970_242:0:2870:1971_1920x0_80_0_0_b65f0a13f32eabe143bb68305024abf7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, оон, талибан, афганистан, россия
17:48 08.09.2021
 

СМИ выяснили судьбу последнего еврея Афганистана

© REUTERS / StringerЧлены Талибана* в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле после вывода американских войск
Члены Талибана* в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле после вывода американских войск - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© REUTERS / Stringer
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 сен - РИА Новости. Последний остававшийся в Афганистане еврей, 62-летний Зебулон Симантов, бежал из захваченной талибами (движение "Талибан"*) страны, операцию по его эвакуации организовали частные благотворительные организации, сообщила израильская государственная телерадиокорпорация КАН.
"В минувшие выходные последний еврей, остававшийся в Афганистане после захвата страны талибами, пересёк границу с сопредельным государством", - говорится в публикации.
Симантова, который был известным в Афганистане деятелем, сопровождали представители частной охранной компании, принадлежащей американо-израильскому бизнесмену Моше Кахане и нанятой американским евреем Моше Маргареттеном, который занимается спасением своих соплеменников, оказавшихся в опасных ситуациях.
Сообщается, что Симантову и раньше предлагали покинуть Афганистан в ходе эвакуации американских военных из Кабула. Однако он не воспользовался этим предложением, опасаясь столкнуться с претензиями израильского правосудия. В течение многих лет он отказывается давать своей жене религиозный развод "гет", а судебная система Израиля предусматривает наказание за подобный отказ. Сейчас Симантов направился в США, где планирует воссоединиться со своей семьей.
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
6 сентября, 20:00Религия
Раввин рассказал о загадочной судьбе последнего афганского еврея
Ранее представители талибов официально заявляли, что Симантову ничто не угрожает, и он в безопасности на территории Афганистана, однако опасения за его жизнь возникли из-за многочисленных экстремистских группировок, действующих сейчас на территории страны.
В ходе операции по эвакуации Симантова из Афганистана также были вывезены около 30 женщин и детей, которым может угрожать режим талибов, в их числе - члены женской Национальной сборной по футболу.
Талибы (движение запрещено в РФ как террористическое) месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* Террористическая организация, запрещена в России.
Брошенная авиабаза США в Баграме, Афганистан - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
16 августа, 16:10Религия
В ФЕОР рассказали, когда еврейская община успела покинуть Афганистан
 
РелигияВ миреСШАООНТалибанАфганистанРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:18Пушков ответил на слова генсека НАТО об опасности создания армии ЕС
05:18Несколько медведей вышли в населенные пункты на Камчатке
05:12ЦПВС: боевики в сирийском Дераа сдали оружие правительственным силам
05:04Мощный тайфун "Чансу" надвигается на Японию
04:49СМИ: теракты 2001 года в США навсегда изменили жизнь в стране
04:37"Ростелеком" выяснил, кто виновен в утечках данных российского бизнеса
04:33Глава Пентагона отложил визит в Саудовскую Аравию
04:22Аэропорт Владивостока обслужил свыше 36 тысяч пассажиров в дни работы ВЭФ
04:15Сопротивление заявило о контроле над 65 процентами территории Панджшера
04:13Врач предупредила об опасности бабьего лета
04:07Дворкович: полноценная переработка мусора появится в России к 2030 году
03:55Кинолог рассказал, как не превратить щенка в пугливую и агрессивную собаку
03:46Источник: Россия начнет экспортировать ракету-убийцу командных пунктов
03:35Дворкович оценил шансы на появление универсального лекарства от COVID-19
03:34Памятник Колумбу в Мехико заменят статуей, посвященной коренному населению
03:26На Украине умерших начали хоронить на огородах из-за COVID-19
03:24Космонавты установят контейнер с российской почвой в открытом космосе
03:18Эксперт научил, как быть, если на вас повесили долг, который вы не брали
03:17Комиссия стран-участниц МКС: станция сможет работать после 2024 года
03:13На Украине объяснили, почему для Зеленского важна встреча с Путиным
Лента новостейМолния