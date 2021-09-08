https://ria.ru/20210908/evrey-1749231541.html

СМИ выяснили судьбу последнего еврея Афганистана

СМИ выяснили судьбу последнего еврея Афганистана - РИА Новости, 08.09.2021

СМИ выяснили судьбу последнего еврея Афганистана

Последний остававшийся в Афганистане еврей, 62-летний Зебулон Симантов, бежал из захваченной талибами (движение "Талибан"*) страны, операцию по его эвакуации... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T17:48

2021-09-08T17:48

2021-09-08T17:48

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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 сен - РИА Новости. Последний остававшийся в Афганистане еврей, 62-летний Зебулон Симантов, бежал из захваченной талибами (движение "Талибан"*) страны, операцию по его эвакуации организовали частные благотворительные организации, сообщила израильская государственная телерадиокорпорация КАН."В минувшие выходные последний еврей, остававшийся в Афганистане после захвата страны талибами, пересёк границу с сопредельным государством", - говорится в публикации.Симантова, который был известным в Афганистане деятелем, сопровождали представители частной охранной компании, принадлежащей американо-израильскому бизнесмену Моше Кахане и нанятой американским евреем Моше Маргареттеном, который занимается спасением своих соплеменников, оказавшихся в опасных ситуациях.Сообщается, что Симантову и раньше предлагали покинуть Афганистан в ходе эвакуации американских военных из Кабула. Однако он не воспользовался этим предложением, опасаясь столкнуться с претензиями израильского правосудия. В течение многих лет он отказывается давать своей жене религиозный развод "гет", а судебная система Израиля предусматривает наказание за подобный отказ. Сейчас Симантов направился в США, где планирует воссоединиться со своей семьей.Ранее представители талибов официально заявляли, что Симантову ничто не угрожает, и он в безопасности на территории Афганистана, однако опасения за его жизнь возникли из-за многочисленных экстремистских группировок, действующих сейчас на территории страны.В ходе операции по эвакуации Симантова из Афганистана также были вывезены около 30 женщин и детей, которым может угрожать режим талибов, в их числе - члены женской Национальной сборной по футболу.Талибы (движение запрещено в РФ как террористическое) месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Террористическая организация, запрещена в России.

https://ria.ru/20210906/evrey-1748922077.html

https://ria.ru/20210816/evrei-1745946450.html

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в мире, сша, оон, талибан, афганистан, россия