https://ria.ru/20210908/episkop-1749140628.html

Первого в истории русского епископа-католика позвали служить с понтификом

Первого в истории русского епископа-католика позвали служить с понтификом - РИА Новости, 08.09.2021

Первого в истории русского епископа-католика позвали служить с понтификом

Епископ-помощник архиепархии Божией Матери с центром в Москве Николай Дубинин, который в 2020 году стал первым русским католическим епископом, впервые отслужит... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T13:43

2021-09-08T13:43

2021-09-08T13:43

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Епископ-помощник архиепархии Божией Матери с центром в Москве Николай Дубинин, который в 2020 году стал первым русским католическим епископом, впервые отслужит общую мессу с папой Римским Франциском на закрытии Международного евхаристического конгресса в Будапеште, сообщил РИА Новости генеральный секретарь Конференции католических епископов России (ККЕР) священник Штефан Липке."Епископ Николай Дубинин получил визу и поедет на заключительную мессу (евхаристического конгресса) с папой, а затем в Словакию", - сообщил священник, подтвердив, что это будет первая месса Дубинина с папой Римским как епископа.Согласно информации на сайте конгресса, месса Stato orbis (на латыни - "стояние мира") с участием папы Римского Франциска пройдет на будапештской площади Героев 12 сентября. Ранее на открытии конгресса выступил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).Идея проведения евхаристических конгрессов, направленных на донесение до верующих важности таинства причастия и демонстрации многочисленности и единства, появилась в Римско-католической церкви в XIX веке. Первый такой конгресс прошел в июне 1881 года во французском Лилле. Впоследствии конгрессы проводились в разных городах мира, став международными. Будапештский конгресс в 2021 году стал 52-м по счету.

https://ria.ru/20201003/katoliki-1578150838.html

будапешт

лилль

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будапешт, лилль, римско-католическая церковь, россия