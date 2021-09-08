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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20210908/episkop-1749140628.html
Первого в истории русского епископа-католика позвали служить с понтификом
Первого в истории русского епископа-католика позвали служить с понтификом - РИА Новости, 08.09.2021
Первого в истории русского епископа-католика позвали служить с понтификом
Епископ-помощник архиепархии Божией Матери с центром в Москве Николай Дубинин, который в 2020 году стал первым русским католическим епископом, впервые отслужит... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T13:43
2021-09-08T13:43
религия
будапешт
лилль
римско-католическая церковь
россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Епископ-помощник архиепархии Божией Матери с центром в Москве Николай Дубинин, который в 2020 году стал первым русским католическим епископом, впервые отслужит общую мессу с папой Римским Франциском на закрытии Международного евхаристического конгресса в Будапеште, сообщил РИА Новости генеральный секретарь Конференции католических епископов России (ККЕР) священник Штефан Липке."Епископ Николай Дубинин получил визу и поедет на заключительную мессу (евхаристического конгресса) с папой, а затем в Словакию", - сообщил священник, подтвердив, что это будет первая месса Дубинина с папой Римским как епископа.Согласно информации на сайте конгресса, месса Stato orbis (на латыни - "стояние мира") с участием папы Римского Франциска пройдет на будапештской площади Героев 12 сентября. Ранее на открытии конгресса выступил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).Идея проведения евхаристических конгрессов, направленных на донесение до верующих важности таинства причастия и демонстрации многочисленности и единства, появилась в Римско-католической церкви в XIX веке. Первый такой конгресс прошел в июне 1881 года во французском Лилле. Впоследствии конгрессы проводились в разных городах мира, став международными. Будапештский конгресс в 2021 году стал 52-м по счету.
https://ria.ru/20201003/katoliki-1578150838.html
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будапешт, лилль, римско-католическая церковь, россия
13:43 08.09.2021
 

Первого в истории русского епископа-католика позвали служить с понтификом

© Фото : Ольга ХрульЕпископ Николай Дубинин
Епископ Николай Дубинин - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© Фото : Ольга Хруль
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Епископ-помощник архиепархии Божией Матери с центром в Москве Николай Дубинин, который в 2020 году стал первым русским католическим епископом, впервые отслужит общую мессу с папой Римским Франциском на закрытии Международного евхаристического конгресса в Будапеште, сообщил РИА Новости генеральный секретарь Конференции католических епископов России (ККЕР) священник Штефан Липке.
"Епископ Николай Дубинин получил визу и поедет на заключительную мессу (евхаристического конгресса) с папой, а затем в Словакию", - сообщил священник, подтвердив, что это будет первая месса Дубинина с папой Римским как епископа.
Согласно информации на сайте конгресса, месса Stato orbis (на латыни - "стояние мира") с участием папы Римского Франциска пройдет на будапештской площади Героев 12 сентября. Ранее на открытии конгресса выступил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
Идея проведения евхаристических конгрессов, направленных на донесение до верующих важности таинства причастия и демонстрации многочисленности и единства, появилась в Римско-католической церкви в XIX веке. Первый такой конгресс прошел в июне 1881 года во французском Лилле. Впоследствии конгрессы проводились в разных городах мира, став международными. Будапештский конгресс в 2021 году стал 52-м по счету.
Епископ Николай Дубинин - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
3 октября 2020, 14:59Религия
Епископ-францисканец: у нас не было и нет намерения "окатоличить Россию"
 
РелигияБудапештЛилльРимско-католическая церковьРоссия
 
 
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