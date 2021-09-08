"Киноэкипаж" сдал первые экзамены перед полетом на МКС
Экипаж с актрисой Пересильд и режиссером Шипенко сдал первые экзамены перед полетом на МКС
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАктриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко внутри тренажера космического корабля "Союз МС"
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Экипаж с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко, которые в октябре отправятся на МКС для съемок художественного фильма "Вызов", сдал первые итоговые экзамены на отлично, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем Telegram.
"Первый день комплексных экзаменационных тренировок экипажей МКС-66 в ЦПК имени Ю.А. Гагарина завершен: основной экипаж на тренажерах российского сегмента МКС – оценка 5.0. Дублирующий экипаж на тренажере корабля – 4.56. В целом молодцы", - написал Рогозин.
В среду основной экипаж, в который входят космонавт Антон Шкаплеров, Шипенко и Пересильд, сдали экзамен на тренажере российского сегмента МКС, а дублирующий - космонавт Олег Артемьев, оператор Алексей Дудин и актриса Алена Мордовина - на тренажере корабля "Союз МС". На следующий день экипажи поменяются экзаменационными местами.
Как отмечается на сайте Центра подготовки космонавтов, основному экипажу нужно было найти и устранить различные неполадки систем обеспечения жизнедеятельности на борту станции, а также справиться с угрожающими жизни типовыми ситуациями: разгерметизацией космического аппарата, утечкой аммиака или пожаром. Содержание экзаменационного билета известно только инструкторам, которые моделируют нештатные ситуации для экипажа. Космонавтов и участников полета заранее не предупреждают о неполадках, которые им предстоит устранить.
После экзаменов для экипажей запланирован недельный отдых, после которого 16 сентября межведомственная комиссия в ЦПК по результатам экзаменов допустит экипажи к предстартовой подготовке на космодроме Байконур. Вылет экипажей на космодром намечается на 18 сентября.
Запуск корабля "Союз МС-19" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется на 5 октября. Ожидается, что после съемки на МКС первого художественного фильма в космосе "Вызов" 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.