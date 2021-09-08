https://ria.ru/20210908/ekzameny-1749265010.html

"Киноэкипаж" сдал первые экзамены перед полетом на МКС

"Киноэкипаж" сдал первые экзамены перед полетом на МКС - РИА Новости, 08.09.2021

"Киноэкипаж" сдал первые экзамены перед полетом на МКС

Экипаж с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко, которые в октябре отправятся на МКС для съемок художественного фильма "Вызов", сдал первые... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T22:35

2021-09-08T22:35

2021-09-08T22:35

хочу стать космонавтом

байконур (город)

роскосмос

космос - риа наука

центр подготовки космонавтов

земля

юлия пересильд

клим шипенко

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Экипаж с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко, которые в октябре отправятся на МКС для съемок художественного фильма "Вызов", сдал первые итоговые экзамены на отлично, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем Telegram."Первый день комплексных экзаменационных тренировок экипажей МКС-66 в ЦПК имени Ю.А. Гагарина завершен: основной экипаж на тренажерах российского сегмента МКС – оценка 5.0. Дублирующий экипаж на тренажере корабля – 4.56. В целом молодцы", - написал Рогозин.В среду основной экипаж, в который входят космонавт Антон Шкаплеров, Шипенко и Пересильд, сдали экзамен на тренажере российского сегмента МКС, а дублирующий - космонавт Олег Артемьев, оператор Алексей Дудин и актриса Алена Мордовина - на тренажере корабля "Союз МС". На следующий день экипажи поменяются экзаменационными местами.Как отмечается на сайте Центра подготовки космонавтов, основному экипажу нужно было найти и устранить различные неполадки систем обеспечения жизнедеятельности на борту станции, а также справиться с угрожающими жизни типовыми ситуациями: разгерметизацией космического аппарата, утечкой аммиака или пожаром. Содержание экзаменационного билета известно только инструкторам, которые моделируют нештатные ситуации для экипажа. Космонавтов и участников полета заранее не предупреждают о неполадках, которые им предстоит устранить.После экзаменов для экипажей запланирован недельный отдых, после которого 16 сентября межведомственная комиссия в ЦПК по результатам экзаменов допустит экипажи к предстартовой подготовке на космодроме Байконур. Вылет экипажей на космодром намечается на 18 сентября.Запуск корабля "Союз МС-19" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется на 5 октября. Ожидается, что после съемки на МКС первого художественного фильма в космосе "Вызов" 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.

https://ria.ru/20210622/mks-1738003036.html

https://ria.ru/20210902/roskosmos-1748398285.html

байконур (город)

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байконур (город), роскосмос, космос - риа наука, центр подготовки космонавтов, земля, юлия пересильд, клим шипенко