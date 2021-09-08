https://ria.ru/20210908/eksmo-1749127329.html

Путин поздравил издательство "Эксмо" с юбилеем

Путин поздравил издательство "Эксмо" с юбилеем - РИА Новости, 08.09.2021

Путин поздравил издательство "Эксмо" с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с 30-летием издательство "Эксмо", отметив, что оно всегда стремилось продвигать традиции отечественного книгоиздания и РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T11:14

2021-09-08T11:14

2021-09-08T11:14

культура

владимир путин

эксмо

новости культуры

книги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/65212/26/652122642_0:0:360:203_1920x0_80_0_0_74a1ad6ccb368b14c420bf45d9259d7b.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 30-летием издательство "Эксмо", отметив, что оно всегда стремилось продвигать традиции отечественного книгоиздания и культуры, телеграмма опубликована на сайте Кремля."Поздравляю вас с 30-летием "Эксмо" – одного из крупнейших издательств России. Основанное в 1991 году, "Эксмо" всегда стремилось идти в ногу со временем, продвигать замечательные традиции отечественного книгоиздания и культуры, образования и просвещения, претворять в жизнь интересные, содержательные творческие проекты. Благодаря профессионализму и преданности избранному делу вам это удалось в полной мере", - говорится в сообщении.Глава РФ добавил, что издательство пользуется заслуженным признанием у читателей, в писательской среде."И, конечно, отмечу большой вклад "Эксмо" в развитие детской литературы, популяризацию чтения среди юных граждан нашей страны. Желаю успехов в вашей востребованной, благородной миссии и всего наилучшего", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210826/pelevin-1746912459.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, эксмо, новости культуры, книги