https://ria.ru/20210908/eksmo-1749127329.html
Путин поздравил издательство "Эксмо" с юбилеем
Путин поздравил издательство "Эксмо" с юбилеем - РИА Новости, 08.09.2021
Путин поздравил издательство "Эксмо" с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с 30-летием издательство "Эксмо", отметив, что оно всегда стремилось продвигать традиции отечественного книгоиздания и РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T11:14
2021-09-08T11:14
2021-09-08T11:14
культура
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эксмо
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 30-летием издательство "Эксмо", отметив, что оно всегда стремилось продвигать традиции отечественного книгоиздания и культуры, телеграмма опубликована на сайте Кремля."Поздравляю вас с 30-летием "Эксмо" – одного из крупнейших издательств России. Основанное в 1991 году, "Эксмо" всегда стремилось идти в ногу со временем, продвигать замечательные традиции отечественного книгоиздания и культуры, образования и просвещения, претворять в жизнь интересные, содержательные творческие проекты. Благодаря профессионализму и преданности избранному делу вам это удалось в полной мере", - говорится в сообщении.Глава РФ добавил, что издательство пользуется заслуженным признанием у читателей, в писательской среде."И, конечно, отмечу большой вклад "Эксмо" в развитие детской литературы, популяризацию чтения среди юных граждан нашей страны. Желаю успехов в вашей востребованной, благородной миссии и всего наилучшего", - добавляется в сообщении.
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владимир путин, эксмо, новости культуры, книги
Путин поздравил издательство "Эксмо" с юбилеем
Путин: Издательство "Эксмо" всегда стремилось продвигать традиции отечественной культуры
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 30-летием издательство "Эксмо", отметив, что оно всегда стремилось продвигать традиции отечественного книгоиздания и культуры, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с 30-летием "Эксмо" – одного из крупнейших издательств России. Основанное в 1991 году, "Эксмо" всегда стремилось идти в ногу со временем, продвигать замечательные традиции отечественного книгоиздания и культуры, образования и просвещения, претворять в жизнь интересные, содержательные творческие проекты. Благодаря профессионализму и преданности избранному делу вам это удалось в полной мере", - говорится в сообщении.
Глава РФ добавил, что издательство пользуется заслуженным признанием у читателей, в писательской среде.
"И, конечно, отмечу большой вклад "Эксмо" в развитие детской литературы, популяризацию чтения среди юных граждан нашей страны. Желаю успехов в вашей востребованной, благородной миссии и всего наилучшего", - добавляется в сообщении.