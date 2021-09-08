https://ria.ru/20210908/ekonomika-1749189076.html

Кудрин оценил изменения в мировой экономике благодаря "зеленой" повестке

Кудрин оценил изменения в мировой экономике благодаря "зеленой" повестке - РИА Новости, 08.09.2021

Кудрин оценил изменения в мировой экономике благодаря "зеленой" повестке

Изменения в мировой экономике благодаря "зеленой" повестке будут сопоставимы с изменениями после изобретения двигателя внутреннего сгорания, заявил глава... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T14:34

2021-09-08T14:34

2021-09-08T14:34

экономика

счетная палата рф

алексей кудрин

россия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Изменения в мировой экономике благодаря "зеленой" повестке будут сопоставимы с изменениями после изобретения двигателя внутреннего сгорания, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.Мир откажется от тех технологий, которые сейчас используются в энергетике, добавил глава Счетной палаты. "Тем самым, нам будет сложно поставлять свои углеводороды на мировые рынки. По сценарию углеводородной нейтральности, мы должны будем сократить экспорт углеводородов от 60% до 70%", - заключил Кудрин.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума 2021.

https://ria.ru/20210908/uroki-1749173959.html

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экономика, счетная палата рф, алексей кудрин, россия