Кудрин оценил изменения в мировой экономике благодаря "зеленой" повестке
Кудрин сравнил эффект от "зеленой" экономики с изобретением двигателя внутреннего сгорания
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на Московском финансовом форуме
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Изменения в мировой экономике благодаря "зеленой" повестке будут сопоставимы с изменениями после изобретения двигателя внутреннего сгорания, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
"Сейчас мы считаем, что мы в четвертой промышленной революции, внутри этой четвертой промышленной революции будет другая революция - переход к так называемой зеленой экономике, безуглеродной. Масштаб преобразований, который ждет весь мир в ближайшие двадцать лет, можно сравнить с изобретением двигателя внутреннего сгорания", - сказал Кудрин, выступая на Московском финансовом форуме.
Мир откажется от тех технологий, которые сейчас используются в энергетике, добавил глава Счетной палаты. "Тем самым, нам будет сложно поставлять свои углеводороды на мировые рынки. По сценарию углеводородной нейтральности, мы должны будем сократить экспорт углеводородов от 60% до 70%", - заключил Кудрин.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума 2021.