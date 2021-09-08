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Кудрин оценил изменения в мировой экономике благодаря "зеленой" повестке
Кудрин оценил изменения в мировой экономике благодаря "зеленой" повестке - РИА Новости, 08.09.2021
Кудрин оценил изменения в мировой экономике благодаря "зеленой" повестке
Изменения в мировой экономике благодаря "зеленой" повестке будут сопоставимы с изменениями после изобретения двигателя внутреннего сгорания, заявил глава... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T14:34
2021-09-08T14:34
экономика
счетная палата рф
алексей кудрин
россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Изменения в мировой экономике благодаря "зеленой" повестке будут сопоставимы с изменениями после изобретения двигателя внутреннего сгорания, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.Мир откажется от тех технологий, которые сейчас используются в энергетике, добавил глава Счетной палаты. "Тем самым, нам будет сложно поставлять свои углеводороды на мировые рынки. По сценарию углеводородной нейтральности, мы должны будем сократить экспорт углеводородов от 60% до 70%", - заключил Кудрин.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума 2021.
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экономика, счетная палата рф, алексей кудрин, россия
14:34 08.09.2021
 
Кудрин оценил изменения в мировой экономике благодаря "зеленой" повестке

Кудрин сравнил эффект от "зеленой" экономики с изобретением двигателя внутреннего сгорания

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на Московском финансовом форуме
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на Московском финансовом форуме - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Изменения в мировой экономике благодаря "зеленой" повестке будут сопоставимы с изменениями после изобретения двигателя внутреннего сгорания, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
"Сейчас мы считаем, что мы в четвертой промышленной революции, внутри этой четвертой промышленной революции будет другая революция - переход к так называемой зеленой экономике, безуглеродной. Масштаб преобразований, который ждет весь мир в ближайшие двадцать лет, можно сравнить с изобретением двигателя внутреннего сгорания", - сказал Кудрин, выступая на Московском финансовом форуме.
Мир откажется от тех технологий, которые сейчас используются в энергетике, добавил глава Счетной палаты. "Тем самым, нам будет сложно поставлять свои углеводороды на мировые рынки. По сценарию углеводородной нейтральности, мы должны будем сократить экспорт углеводородов от 60% до 70%", - заключил Кудрин.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума 2021.
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