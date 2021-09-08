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СМИ: в Эфиопии от рук повстанцев погибли более ста мирных жителей
СМИ: в Эфиопии от рук повстанцев погибли более ста мирных жителей - РИА Новости, 08.09.2021
СМИ: в Эфиопии от рук повстанцев погибли более ста мирных жителей
Более сотни мирных жителей погибли от рук повстанцев "Народного фронта освобождения Тыграя" (НФОТ) в эфиопском регионе Амхара, сообщила местная радиостанция... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T15:15
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в мире
эфиопия
эритрея
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Более сотни мирных жителей погибли от рук повстанцев "Народного фронта освобождения Тыграя" (НФОТ) в эфиопском регионе Амхара, сообщила местная радиостанция Fana.Отмечается, что от действий повстанцев погибли "более 100 мирных жителей, включая детей и пожилых людей". Период, когда это произошло, не уточняется.Север Эфиопии находится в эпицентре конфликта с ноября 2020 года. Тогда власти Эфиопии обвинили НФОТ, который доминировал в политической жизни страны почти три десятилетия, в нападении на военную базу и начали операцию в Тыграе. Правительственные силы поддержала соседняя Эритрея.Весной эфиопские власти объявили, что Эритрея выводит войска из Тыграя. В июне мятежники в Тыграе взяли административный центр региона город Мэкэле, правительство Эфиопии объявило о безоговорочном прекращении огня. Однако позднее повстанцы заявляли, что начали новое наступление и установили контроль над значительной частью юга Тыграя, местные власти в соседнем с Тыграем регионе Афар сообщали о столкновениях между мятежниками и проправительственными силами. В начале августа США потребовали от сепаратистов в Тыграе вывести их отряды из эфиопского региона Амхара.
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в мире, эфиопия, эритрея
15:15 08.09.2021 (обновлено: 15:40 08.09.2021)
 
СМИ: в Эфиопии от рук повстанцев погибли более ста мирных жителей

Fana: в Эфиопском штате Амхара от рук повстанцев погибли более ста мирных жителей

© Depositphotos / Free2014Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© Depositphotos / Free2014
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Более сотни мирных жителей погибли от рук повстанцев "Народного фронта освобождения Тыграя" (НФОТ) в эфиопском регионе Амхара, сообщила местная радиостанция Fana.
Отмечается, что от действий повстанцев погибли "более 100 мирных жителей, включая детей и пожилых людей". Период, когда это произошло, не уточняется.
Север Эфиопии находится в эпицентре конфликта с ноября 2020 года. Тогда власти Эфиопии обвинили НФОТ, который доминировал в политической жизни страны почти три десятилетия, в нападении на военную базу и начали операцию в Тыграе. Правительственные силы поддержала соседняя Эритрея.
Весной эфиопские власти объявили, что Эритрея выводит войска из Тыграя. В июне мятежники в Тыграе взяли административный центр региона город Мэкэле, правительство Эфиопии объявило о безоговорочном прекращении огня. Однако позднее повстанцы заявляли, что начали новое наступление и установили контроль над значительной частью юга Тыграя, местные власти в соседнем с Тыграем регионе Афар сообщали о столкновениях между мятежниками и проправительственными силами. В начале августа США потребовали от сепаратистов в Тыграе вывести их отряды из эфиопского региона Амхара.
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