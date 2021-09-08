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Дом в Ногинске, где произошел взрыв, подлежит восстановлению
Дом в Ногинске, где произошел взрыв, подлежит восстановлению - РИА Новости, 08.09.2021
Дом в Ногинске, где произошел взрыв, подлежит восстановлению
Жилой дом в Ногинске, где произошел взрыв газа, по предварительным данным, подлежит восстановлению, заявил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T16:54
2021-09-08T16:54
2021-09-08T16:54
происшествия
ногинск
московская область (подмосковье)
евгений хромушин
взрыв газа в жилом доме в ногинске
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Жилой дом в Ногинске, где произошел взрыв газа, по предварительным данным, подлежит восстановлению, заявил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин."Дом, пока предварительно, подлежит восстановлению. Завтра в 12 часов дня будет заключение "Струны" (комплекса, применяемого для анализа повреждений зданий - ред.)", - сказал Хромушин на встрече с жильцами дома."Если "Струна" показывает, что за сутки у нас никаких деформаций по всему дому, подчеркиваю, нет, значит, мы возвращаем первый подъезд и начинаем ремонтировать второй", - объяснил вице-губернатор.Взрыв газовоздушной смеси произошел в Ногинске по адресу: улица 28 июня, дом 9а. Предварительно, обрушились второй и третий этажи здания и частично четвертый этаж. Эвакуированы более 170 человек. В пресс-службе регионального главка МЧС РФ сообщали о девяти пострадавших. По информации экстренных служб региона, три человека могли находиться под завалами рухнувших конструкций, извлечены тела двух погибших.
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Кадры последствий взрыва газа в жилом доме в Ногинске
Кадры последствий взрыва газа в жилом доме в Ногинске
2021-09-08T16:54
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происшествия, ногинск, московская область (подмосковье), евгений хромушин, взрыв газа в жилом доме в ногинске
Дом в Ногинске, где произошел взрыв, подлежит восстановлению
Вице-глава Подмосковья Хромушин: дом в Ногинске, где произошло ЧП, подлежит восстановлению