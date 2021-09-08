https://ria.ru/20210908/dom-1749219778.html

Дом в Ногинске, где произошел взрыв, подлежит восстановлению

Дом в Ногинске, где произошел взрыв, подлежит восстановлению - РИА Новости, 08.09.2021

Дом в Ногинске, где произошел взрыв, подлежит восстановлению

Жилой дом в Ногинске, где произошел взрыв газа, по предварительным данным, подлежит восстановлению, заявил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T16:54

2021-09-08T16:54

2021-09-08T16:54

происшествия

ногинск

московская область (подмосковье)

евгений хромушин

взрыв газа в жилом доме в ногинске

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749165230_0:298:3111:2048_1920x0_80_0_0_64760b633788f8490302ccbd6f7f8516.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Жилой дом в Ногинске, где произошел взрыв газа, по предварительным данным, подлежит восстановлению, заявил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин."Дом, пока предварительно, подлежит восстановлению. Завтра в 12 часов дня будет заключение "Струны" (комплекса, применяемого для анализа повреждений зданий - ред.)", - сказал Хромушин на встрече с жильцами дома."Если "Струна" показывает, что за сутки у нас никаких деформаций по всему дому, подчеркиваю, нет, значит, мы возвращаем первый подъезд и начинаем ремонтировать второй", - объяснил вице-губернатор.Взрыв газовоздушной смеси произошел в Ногинске по адресу: улица 28 июня, дом 9а. Предварительно, обрушились второй и третий этажи здания и частично четвертый этаж. Эвакуированы более 170 человек. В пресс-службе регионального главка МЧС РФ сообщали о девяти пострадавших. По информации экстренных служб региона, три человека могли находиться под завалами рухнувших конструкций, извлечены тела двух погибших.

https://ria.ru/20210908/gaz-1749200560.html

ногинск

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры последствий взрыва газа в жилом доме в Ногинске Кадры последствий взрыва газа в жилом доме в Ногинске 2021-09-08T16:54 true PT0M47S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ногинск, московская область (подмосковье), евгений хромушин, взрыв газа в жилом доме в ногинске