https://ria.ru/20210908/diversii-1749243175.html

Захарову возмутила реакция Запада на диверсию в Крыму

Захарову возмутила реакция Запада на диверсию в Крыму - РИА Новости, 08.09.2021

Захарову возмутила реакция Запада на диверсию в Крыму

Западные страны воспринимают украинские диверсии в Крыму как нормальное положение дел, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T18:55

2021-09-08T18:55

2021-09-08T20:30

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россия

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Западные страны воспринимают украинские диверсии в Крыму как нормальное положение дел, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Как ранее сообщили в пресс-службе крымского МВД, 23 августа в поселке Перевальное Симферопольского района повредили газопровод, используемый для снабжения села и войсковой части. Его работу восстановили на следующий день. Четвертого сентября ФСБ задержала злоумышленников: посредником оказался зампредседателя "Меджлиса"* Нариман Джелялов, а исполнителями — Асан и Азиз Ахтемовы. В июне последние выезжали на Украину, где их обучили взрывному делу, а военная разведка пообещала около двух тысяч долларов за диверсию.Как написала Захарова в Telegram, Запад не замечает того, что Киев пытается внести "разлад и деструктив" в положение дел на полуострове и поддерживает "киевский режим в любой антироссийской активности"."Известны ли детали этих чудовищных происшествий западным столицам? Да. Известны. Вашингтон и Брюссель все знают и молчат, а тем самым как минимум потворствуют, если не соучаствуют", — подчеркнула дипломат.Она напомнила, что после инцидента пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил о "репрессиях" против "Меджлиса"*, потребовав освободить диверсантов. В свою очередь, официальный представитель Евросоюза по внешней политике Петер Стано призвал выполнять обязательства по международному праву российскую, а не украинскую сторону, добавила Захарова.Захарова отметила, что Запад обвиняет Москву в "дискриминационной политике по отношению к крымско-татарскому населению на полуострове". По словам представителя МИД, очевидно обратное: "крымско-татарский язык получил государственный статус, растет количество крымско-татарских классов и школ, функционируют национальные СМИ, выделяются деньги на жилье, строятся мечети и так далее".Украинские власти затягивали решение этих вопросов долгие годы, указала она. Более того, уже после возвращения полуострова в состав России Киев организовал водную и энергетическую блокаду региона.В июле Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ — против Украины. Киев обвинили в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод. В целом перечне претензий речь идет в том числе о водной блокаде Крыма.*Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210908/gazoprovod-1749101534.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210908/krym-1749228659.html

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в мире, украина, севастополь, республика крым, мария захарова, россия