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Сирийская армия вошла в последний оплот боевиков в городе Дераа
Сирийская армия вошла в последний оплот боевиков в городе Дераа - РИА Новости, 08.09.2021
Сирийская армия вошла в последний оплот боевиков в городе Дераа
Подразделения сирийской армии вошли в Дераа-Баляд - последний оплот вооруженных бандформирований на юге САР, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T11:11
2021-09-08T11:11
2021-09-08T11:26
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ДЕРАА, 8 авг - РИА Новости. Подразделения сирийской армии вошли в Дераа-Баляд - последний оплот вооруженных бандформирований на юге САР, передает корреспондент РИА Новости.Сирийские военные начали зачистку и обыск домов в жилых кварталах в поисках оружия и проверки на предмет установленных самодельных взрывных устройств.Боевики, которые отказались сложить оружие и примириться, группируются и укрепляют свои позиции в районе Аль-Сед и в палестинском лагере в Дераа-Баляд.Ранее власти Сирии и боевики в Дераа достигли соглашения, которое подразумевает в том числе возможность "реабилитации" статуса боевиков. Боевики должны сдать оружие, армия установит блокпосты в девяти районах Дераа-Баляд для контроля за ситуацией и поиска вооружений. Все боевики, которые не согласны сложить оружие, обязаны покинуть Дераа, после формирования списков им предоставят автобусы.На прошлой неделе незаконные вооруженные формирования в Дераа нарушили соглашение, заявив, что не намерены выполнять его условия. Разногласия появились в первую очередь из-за отказа бандгрупп сдать тяжелое вооружение, при этом главари боевиков заявили о срыве соглашения после того, как власти предоставили им 40 автобусов для выезда на север Сирии или в Иорданию. До этого сложить оружие и начать урегулировать свой социальный статус успели 293 боевика.Вновь достичь соглашения удалось в воскресенье при посредничестве российской стороны.
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в мире, сирия, иордания
11:11 08.09.2021 (обновлено: 11:26 08.09.2021)
Сирийская армия вошла в последний оплот боевиков в городе Дераа
Сирийская армия вошла в последний оплот боевиков в городе Дераа
ДЕРАА, 8 авг - РИА Новости. Подразделения сирийской армии вошли в Дераа-Баляд - последний оплот вооруженных бандформирований на юге САР, передает корреспондент РИА Новости.
Сирийские военные начали зачистку и обыск домов в жилых кварталах в поисках оружия и проверки на предмет установленных самодельных взрывных устройств.
Боевики, которые отказались сложить оружие и примириться, группируются и укрепляют свои позиции в районе Аль-Сед и в палестинском лагере в Дераа-Баляд.
Ранее власти Сирии
и боевики в Дераа достигли соглашения, которое подразумевает в том числе возможность "реабилитации" статуса боевиков. Боевики должны сдать оружие, армия установит блокпосты в девяти районах Дераа-Баляд для контроля за ситуацией и поиска вооружений. Все боевики, которые не согласны сложить оружие, обязаны покинуть Дераа, после формирования списков им предоставят автобусы.
На прошлой неделе незаконные вооруженные формирования в Дераа нарушили соглашение, заявив, что не намерены выполнять его условия. Разногласия появились в первую очередь из-за отказа бандгрупп сдать тяжелое вооружение, при этом главари боевиков заявили о срыве соглашения после того, как власти предоставили им 40 автобусов для выезда на север Сирии или в Иорданию
. До этого сложить оружие и начать урегулировать свой социальный статус успели 293 боевика.
Вновь достичь соглашения удалось в воскресенье при посредничестве российской стороны.