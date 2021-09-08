https://ria.ru/20210908/deraa-1749133501.html

Сирийская армия вошла в последний оплот боевиков в городе Дераа

Сирийская армия вошла в последний оплот боевиков в городе Дераа - РИА Новости, 08.09.2021

Сирийская армия вошла в последний оплот боевиков в городе Дераа

Подразделения сирийской армии вошли в Дераа-Баляд - последний оплот вооруженных бандформирований на юге САР, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T11:11

2021-09-08T11:11

2021-09-08T11:26

война в сирии

в мире

сирия

иордания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564581461_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_d7fa71e51e9fa958c99e3867713d8552.jpg

ДЕРАА, 8 авг - РИА Новости. Подразделения сирийской армии вошли в Дераа-Баляд - последний оплот вооруженных бандформирований на юге САР, передает корреспондент РИА Новости.Сирийские военные начали зачистку и обыск домов в жилых кварталах в поисках оружия и проверки на предмет установленных самодельных взрывных устройств.Боевики, которые отказались сложить оружие и примириться, группируются и укрепляют свои позиции в районе Аль-Сед и в палестинском лагере в Дераа-Баляд.Ранее власти Сирии и боевики в Дераа достигли соглашения, которое подразумевает в том числе возможность "реабилитации" статуса боевиков. Боевики должны сдать оружие, армия установит блокпосты в девяти районах Дераа-Баляд для контроля за ситуацией и поиска вооружений. Все боевики, которые не согласны сложить оружие, обязаны покинуть Дераа, после формирования списков им предоставят автобусы.На прошлой неделе незаконные вооруженные формирования в Дераа нарушили соглашение, заявив, что не намерены выполнять его условия. Разногласия появились в первую очередь из-за отказа бандгрупп сдать тяжелое вооружение, при этом главари боевиков заявили о срыве соглашения после того, как власти предоставили им 40 автобусов для выезда на север Сирии или в Иорданию. До этого сложить оружие и начать урегулировать свой социальный статус успели 293 боевика.Вновь достичь соглашения удалось в воскресенье при посредничестве российской стороны.

https://ria.ru/20210831/siriya-1748080765.html

сирия

иордания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сирия, иордания