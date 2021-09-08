https://ria.ru/20210908/dengi-1749160325.html

Силуанов рассказал, на что нужно потратить деньги из бюджета

Силуанов рассказал, на что нужно потратить деньги из бюджета - РИА Новости, 08.09.2021

Силуанов рассказал, на что нужно потратить деньги из бюджета

Деньги в российском бюджете есть, но их нужно потратить эффективно, чтобы был рост экономики и благосостояния граждан, заявил министр финансов РФ Антон... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T12:41

2021-09-08T12:41

2021-09-08T12:41

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

антон силуанов

россия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Деньги в российском бюджете есть, но их нужно потратить эффективно, чтобы был рост экономики и благосостояния граждан, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума 2021.

https://ria.ru/20210908/inflyatsiya-1749154427.html

россия

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экономика, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов, россия