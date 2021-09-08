https://ria.ru/20210908/dengi-1749160325.html
Силуанов рассказал, на что нужно потратить деньги из бюджета
Силуанов рассказал, на что нужно потратить деньги из бюджета - РИА Новости, 08.09.2021
Силуанов рассказал, на что нужно потратить деньги из бюджета
Деньги в российском бюджете есть, но их нужно потратить эффективно, чтобы был рост экономики и благосостояния граждан, заявил министр финансов РФ Антон... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T12:41
2021-09-08T12:41
2021-09-08T12:41
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
антон силуанов
россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Деньги в российском бюджете есть, но их нужно потратить эффективно, чтобы был рост экономики и благосостояния граждан, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума 2021.
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экономика, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов, россия
Силуанов рассказал, на что нужно потратить деньги из бюджета
Министр финансов Силуанов: деньги в бюджете есть, но их нужно эффективно потратить