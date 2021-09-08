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Силуанов рассказал, на что нужно потратить деньги из бюджета
Силуанов рассказал, на что нужно потратить деньги из бюджета - РИА Новости, 08.09.2021
Силуанов рассказал, на что нужно потратить деньги из бюджета
Деньги в российском бюджете есть, но их нужно потратить эффективно, чтобы был рост экономики и благосостояния граждан, заявил министр финансов РФ Антон... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T12:41
2021-09-08T12:41
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
антон силуанов
россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Деньги в российском бюджете есть, но их нужно потратить эффективно, чтобы был рост экономики и благосостояния граждан, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума 2021.
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экономика, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов, россия
12:41 08.09.2021
 
Силуанов рассказал, на что нужно потратить деньги из бюджета

Министр финансов Силуанов: деньги в бюджете есть, но их нужно эффективно потратить

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов на пленарной сессии "Российская экономика: от антикризисной повестки к устойчивому развитию"
Министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарной сессии Российская экономика: от антикризисной повестки к устойчивому развитию - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Деньги в российском бюджете есть, но их нужно потратить эффективно, чтобы был рост экономики и благосостояния граждан, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Деньги есть, но их нужно эффективно потратить с тем, чтобы был результат, о чем сейчас председатель правительства говорил. Результат должен быть в росте экономики, в росте благосостояния наших граждан", - сказал Силуанов в ходе пленарной сессии "Российская экономика и финансовые рынки: устойчивое развитие в меняющемся мире" в рамках Московского финансового форума.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума 2021.
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ЭкономикаМинистерство финансов РФ (Минфин России)Антон СилуановРоссия
 
 
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