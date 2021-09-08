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Источник: на замначальника полицейского следствия Краснодара завели дело
Источник: на замначальника полицейского следствия Краснодара завели дело - РИА Новости, 08.09.2021
Источник: на замначальника полицейского следствия Краснодара завели дело
Следователи СК возбудили уголовное дело на замначальника следственного управления УМВД Краснодара об использовании поддельной справки для получения диплома о... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T13:47
2021-09-08T13:47
происшествия
краснодарский край
краснодар
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россия
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КРАСНОДАР, 8 сен – РИА Новости, Михаил Волкодав. Следователи СК возбудили уголовное дело на замначальника следственного управления УМВД Краснодара об использовании поддельной справки для получения диплома о высшем юридическом образовании, сообщили РИА Новости источники в правоохранительных структурах Краснодарского края.Как рассказал РИА Новости руководитель юридической фирмы "Центр правосудия", работающей в Краснодаре, Армен Восканян, СУСК РФ по Кубани возбудил уголовное дело о подделке документов в отношении замначальника следственного управления УМВД Краснодара - начальника следственной части Германа Ялового. Восканян утверждает, что Яловой, поступивший на юрфак ставропольского университета в 2000 году и практически сразу отчисленный за утрату связи с вузом, оформил перевод в Краснодарский юридический институт МВД, предоставив туда поддельную справку о том, что проходил обучение на Ставрополье в период с 1998 по 2000 годы, в результате чего был сразу зачислен на шестой курс."Коллеги подтверждают, что дело по Яловому возбуждено", - сообщил один источник в правоохранительных структурах региона."Эта информация (по Яловому – ред.) уже известна", - добавил другой.Оперативный комментарий в пресс-службах СУСК по Кубани, региональном и городском главках МВД агентству пока получить не удалось.
https://ria.ru/20210713/video-1741166445.html
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происшествия, краснодарский край, краснодар, следственный комитет россии (ск рф), россия
13:47 08.09.2021
 
Источник: на замначальника полицейского следствия Краснодара завели дело

Источник: СК возбудил уголовное дело на замначальника полицейского следствия Краснодара

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КРАСНОДАР, 8 сен – РИА Новости, Михаил Волкодав. Следователи СК возбудили уголовное дело на замначальника следственного управления УМВД Краснодара об использовании поддельной справки для получения диплома о высшем юридическом образовании, сообщили РИА Новости источники в правоохранительных структурах Краснодарского края.
Как рассказал РИА Новости руководитель юридической фирмы "Центр правосудия", работающей в Краснодаре, Армен Восканян, СУСК РФ по Кубани возбудил уголовное дело о подделке документов в отношении замначальника следственного управления УМВД Краснодара - начальника следственной части Германа Ялового. Восканян утверждает, что Яловой, поступивший на юрфак ставропольского университета в 2000 году и практически сразу отчисленный за утрату связи с вузом, оформил перевод в Краснодарский юридический институт МВД, предоставив туда поддельную справку о том, что проходил обучение на Ставрополье в период с 1998 по 2000 годы, в результате чего был сразу зачислен на шестой курс.
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"Коллеги подтверждают, что дело по Яловому возбуждено", - сообщил один источник в правоохранительных структурах региона.
"Эта информация (по Яловому – ред.) уже известна", - добавил другой.
Оперативный комментарий в пресс-службах СУСК по Кубани, региональном и городском главках МВД агентству пока получить не удалось.
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