https://ria.ru/20210908/delo-1749178386.html

Источник: на замначальника полицейского следствия Краснодара завели дело

Источник: на замначальника полицейского следствия Краснодара завели дело - РИА Новости, 08.09.2021

Источник: на замначальника полицейского следствия Краснодара завели дело

Следователи СК возбудили уголовное дело на замначальника следственного управления УМВД Краснодара об использовании поддельной справки для получения диплома о... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T13:47

2021-09-08T13:47

2021-09-08T13:47

происшествия

краснодарский край

краснодар

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 8 сен – РИА Новости, Михаил Волкодав. Следователи СК возбудили уголовное дело на замначальника следственного управления УМВД Краснодара об использовании поддельной справки для получения диплома о высшем юридическом образовании, сообщили РИА Новости источники в правоохранительных структурах Краснодарского края.Как рассказал РИА Новости руководитель юридической фирмы "Центр правосудия", работающей в Краснодаре, Армен Восканян, СУСК РФ по Кубани возбудил уголовное дело о подделке документов в отношении замначальника следственного управления УМВД Краснодара - начальника следственной части Германа Ялового. Восканян утверждает, что Яловой, поступивший на юрфак ставропольского университета в 2000 году и практически сразу отчисленный за утрату связи с вузом, оформил перевод в Краснодарский юридический институт МВД, предоставив туда поддельную справку о том, что проходил обучение на Ставрополье в период с 1998 по 2000 годы, в результате чего был сразу зачислен на шестой курс."Коллеги подтверждают, что дело по Яловому возбуждено", - сообщил один источник в правоохранительных структурах региона."Эта информация (по Яловому – ред.) уже известна", - добавил другой.Оперативный комментарий в пресс-службах СУСК по Кубани, региональном и городском главках МВД агентству пока получить не удалось.

https://ria.ru/20210713/video-1741166445.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, краснодарский край, краснодар, следственный комитет россии (ск рф), россия