https://ria.ru/20210908/delo-1749106800.html
СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в Ногинске
СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в Ногинске - РИА Новости, 08.09.2021
СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в Ногинске
Уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после взрыва газа в Ногинске, сообщила журналистам помощник... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T08:22
2021-09-08T08:22
2021-09-08T08:43
происшествия
ногинск
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
взрыв газа в жилом доме в ногинске
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccca7adfabcc951057cf1ffe559596fe.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после взрыва газа в Ногинске, сообщила журналистам помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная.Ранее сообщалось, что хлопок газовоздушной смеси произошел в городском округе Богородский в Подмосковье по адресу улица 28 июня, дом 9а. Предварительно, произошло обрушение второго и третьего этажей здания и частично четвертого этажа, есть пострадавшие. Три человека, в том числе два ребенка, спасены после ЧП, сообщили в МЧС РФ."Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ)", - сказала Тертичная.Она добавила, что под завалами, возможно, еще находятся люди.
ногинск
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c643a4687f4a27c948b6e8f4486245b.jpg
Житель соседнего дома снял последствия взрыва газа в Ногинске в первые минуты после ЧП
Житель соседнего дома снял последствия взрыва газа в Ногинске в первые минуты после ЧП
2021-09-08T08:22
true
PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ногинск, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), взрыв газа в жилом доме в ногинске, видео
08:22 08.09.2021 (обновлено: 08:43 08.09.2021)
СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в Ногинске
СК возбудил дело об оказании небезопасных услуг после взрыва газа в жилом доме в Ногинске