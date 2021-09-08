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СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в Ногинске

СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в Ногинске - РИА Новости, 08.09.2021

СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в Ногинске

Уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после взрыва газа в Ногинске, сообщила журналистам помощник... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T08:22

2021-09-08T08:22

2021-09-08T08:43

происшествия

ногинск

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

взрыв газа в жилом доме в ногинске

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после взрыва газа в Ногинске, сообщила журналистам помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная.Ранее сообщалось, что хлопок газовоздушной смеси произошел в городском округе Богородский в Подмосковье по адресу улица 28 июня, дом 9а. Предварительно, произошло обрушение второго и третьего этажей здания и частично четвертого этажа, есть пострадавшие. Три человека, в том числе два ребенка, спасены после ЧП, сообщили в МЧС РФ."Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ)", - сказала Тертичная.Она добавила, что под завалами, возможно, еще находятся люди.

ногинск

московская область (подмосковье)

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2021

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Житель соседнего дома снял последствия взрыва газа в Ногинске в первые минуты после ЧП Житель соседнего дома снял последствия взрыва газа в Ногинске в первые минуты после ЧП 2021-09-08T08:22 true PT0M17S

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происшествия, ногинск, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), взрыв газа в жилом доме в ногинске, видео