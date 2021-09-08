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СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в Ногинске
СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в Ногинске - РИА Новости, 08.09.2021
СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в Ногинске
Уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после взрыва газа в Ногинске, сообщила журналистам помощник... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T08:22
2021-09-08T08:43
происшествия
ногинск
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
взрыв газа в жилом доме в ногинске
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после взрыва газа в Ногинске, сообщила журналистам помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная.Ранее сообщалось, что хлопок газовоздушной смеси произошел в городском округе Богородский в Подмосковье по адресу улица 28 июня, дом 9а. Предварительно, произошло обрушение второго и третьего этажей здания и частично четвертого этажа, есть пострадавшие. Три человека, в том числе два ребенка, спасены после ЧП, сообщили в МЧС РФ."Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ)", - сказала Тертичная.Она добавила, что под завалами, возможно, еще находятся люди.
ногинск
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Житель соседнего дома снял последствия взрыва газа в Ногинске в первые минуты после ЧП
Житель соседнего дома снял последствия взрыва газа в Ногинске в первые минуты после ЧП
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происшествия, ногинск, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), взрыв газа в жилом доме в ногинске, видео
СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в Ногинске
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после взрыва газа в Ногинске, сообщила журналистам помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная.
2021-09-08T08:22
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08:22 08.09.2021 (обновлено: 08:43 08.09.2021)
 
СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в Ногинске

СК возбудил дело об оказании небезопасных услуг после взрыва газа в жилом доме в Ногинске

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после взрыва газа в Ногинске, сообщила журналистам помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная.
Ранее сообщалось, что хлопок газовоздушной смеси произошел в городском округе Богородский в Подмосковье по адресу улица 28 июня, дом 9а. Предварительно, произошло обрушение второго и третьего этажей здания и частично четвертого этажа, есть пострадавшие. Три человека, в том числе два ребенка, спасены после ЧП, сообщили в МЧС РФ.
"Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ)", - сказала Тертичная.
Она добавила, что под завалами, возможно, еще находятся люди.
 
ПроисшествияНогинскСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)Взрыв газа в жилом доме в Ногинске
 
 
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