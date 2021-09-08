https://ria.ru/20210908/chupriyan-1749184196.html

Биография Александра Чуприяна

Биография Александра Чуприяна - РИА Новости, 08.09.2021

Биография Александра Чуприяна

Генерал-полковник внутренней службы Александр Петрович Чуприян родился 23 марта 1958 года в городе Ухта Коми АССР (ныне Республика Коми). РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T14:17

2021-09-08T14:17

2021-09-08T14:17

справки

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр чуприян

евгений зиничев

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Генерал-полковник внутренней службы Александр Петрович Чуприян родился 23 марта 1958 года в городе Ухта Коми АССР (ныне Республика Коми).В 1989 году окончил Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД СССР по специальности "инженер противопожарной техники и безопасности". Кандидат технических наук.В 1976-1978 годах проходил службу в Вооруженных Силах СССР на должностях рядового и сержантского состава.С 1979 по 1980 год – пожарный 14 военизированной пожарной части 7 отряда военизированной пожарной охраны Управления пожарной охраны Главного управления внутренних дел Леноблгорисполкома.В 1980-1982 годах – начальник караула 14 военизированной пожарной части 7 отряда военизированной пожарной охраны Управления пожарной охраны Главного управления внутренних дел Леноблгорисполкома.В 1982-1983 годах был заместителем начальника 3 военизированной пожарной части 7 отряда военизированной пожарной охраны Управления пожарной охраны Главного управления внутренних дел Леноблгорисполкома.С 1983 по 1987 год занимал должность начальника 3 военизированной пожарной части 7 отряда военизированной пожарной охраны Управления пожарной охраны Главного управления внутренних дел ЛеноблгорисполкомаВ 1987-1989 годах – заместитель начальника 1 отряда военизированной пожарной охраны Управления пожарной охраны Главного управления внутренних дел ЛеноблгорисполкомаВ 1989 году – начальник 1 отряда военизированной пожарной охраны Управления пожарной охраны Главного управления внутренних дел Леноблгорисполкома.В 1989-1993 годах – начальник 7 отряда военизированной пожарной охраны Управления пожарной охраны Главного управления внутренних дел Леноблгорисполкома.С 1993 по 1996 год работал заместителем начальника Управления государственной противопожарной службы Главного управления внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской областиВ 1996 году был зачислен в распоряжение Главного управления внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области.В 1996-1997 годах – заместитель начальника кафедры Санкт-Петербургской высшей пожарно-технической школы МВД России.В 1997 году исполнял обязанности начальника Управления государственной противопожарной службы Главного управления внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области.С 1997 по 2002 год был начальником Управления государственной противопожарной службы Главного управления внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской областиВ 2002-2003 годах – начальник Управления государственной противопожарной службы МЧС России Санкт-Петербурга и Ленинградской области.С 2003 по 2005 год занимал должность начальника Главного управления государственной противопожарной службы МЧС России.В 2005-2006 годах – начальник Северо-Западного регионального центра МЧС РФ.С 2006 года – заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 4 июня 2018 года указом Президента России назначен первым заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 8 сентября 2021 года глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга.Позднее стало известно, что временно исполнять обязанности главы МЧС России будет первый заместитель министра генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян.Александр Чуприян – президент Международной спортивной федерации пожарных и спасателей.Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 2 степени, а также ведомственными наградами.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян, евгений зиничев