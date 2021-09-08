https://ria.ru/20210908/chupriyan-1749171735.html
И.о. главы МЧС станет Александр Чуприян, сообщил источник
И.о. главы МЧС станет Александр Чуприян, сообщил источник - РИА Новости, 08.09.2021
И.о. главы МЧС станет Александр Чуприян, сообщил источник
Временно исполнять обязанности главы МЧС России после трагической гибели Евгения Зиничева будет первый заместитель министра генерал-полковник внутренней службы... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T13:30
2021-09-08T13:30
2021-09-08T13:35
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр чуприян
погиб глава мчс зиничев
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Временно исполнять обязанности главы МЧС России после трагической гибели Евгения Зиничева будет первый заместитель министра генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Исполнение обязанностей министра МЧС России после гибели Зиничева будет возложено на первого заместителя генерал-полковника внутренней службы Александра Петровича Чуприяна", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210908/zinichev-1749164598.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян, погиб глава мчс зиничев
13:30 08.09.2021 (обновлено: 13:35 08.09.2021)
И.о. главы МЧС станет Александр Чуприян, сообщил источник
Источник: и.о. главы МЧС станет первый замглавы ведомства Чуприян