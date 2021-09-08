https://ria.ru/20210908/chupriyan-1749171735.html

И.о. главы МЧС станет Александр Чуприян, сообщил источник

И.о. главы МЧС станет Александр Чуприян, сообщил источник - РИА Новости, 08.09.2021

И.о. главы МЧС станет Александр Чуприян, сообщил источник

Временно исполнять обязанности главы МЧС России после трагической гибели Евгения Зиничева будет первый заместитель министра генерал-полковник внутренней службы... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T13:30

2021-09-08T13:30

2021-09-08T13:35

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр чуприян

погиб глава мчс зиничев

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Временно исполнять обязанности главы МЧС России после трагической гибели Евгения Зиничева будет первый заместитель министра генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Исполнение обязанностей министра МЧС России после гибели Зиничева будет возложено на первого заместителя генерал-полковника внутренней службы Александра Петровича Чуприяна", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210908/zinichev-1749164598.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян, погиб глава мчс зиничев