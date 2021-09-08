https://ria.ru/20210908/but-1749126430.html

Тюрьму, где держат Виктора Бута, закрыли на карантин

Тюрьму, где держат Виктора Бута, закрыли на карантин - РИА Новости, 08.09.2021

Тюрьму, где держат Виктора Бута, закрыли на карантин

В американской федеральной тюрьме "Мэрион" в штате Иллинойс, в спецблоке которой содержится российский бизнесмен Виктор Бут, снова введен карантин в связи с... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T10:46

2021-09-08T10:46

2021-09-08T10:46

распространение коронавируса

в мире

сша

виктор бут

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. В американской федеральной тюрьме "Мэрион" в штате Иллинойс, в спецблоке которой содержится российский бизнесмен Виктор Бут, снова введен карантин в связи с новой вспышкой COVID-19, сообщила РИА Новости жена россиянина Алла Бут."Виктор позвонил и сообщил, что в тюрьме снова введен карантин, она закрыта для посещения не только для родных и друзей заключенных, но и для адвокатов и консульских работников иностранных посольств", - сообщила она агентству."Муж сказал еще, что есть вероятность, что заключенных снова запрут в камерах в рамках карантина, и тогда в ближайшее время он не сможет звонить домой", - сказала Алла Бут, добавив, что, по словам ее мужа, больницы в городке Мэрион, штат Иллинойс, в котором расположена тюрьма, полны больных коронавирусной инфекцией.На интернет-сайте Бюро тюрем США на странице тюрьмы "Мэрион" сообщается, что "в настоящее время все визиты в тюрьму запрещены до особого распоряжения". Статистическая страница того же сайта сообщает, что в "Мэрион" в последнее время скончались от коронавирусной инфекции два заключенных, в настоящее время болеют три заключенных, и в последнее время выздоровели от коронавирусной инфекции 695 заключенных и 61 сотрудник тюрьмы, включая сотрудников охраны.В целом в пенитенциарной системе США в последнее время зарегистрировано 249 смертей заключенных и 5 смертей сотрудников тюрем от коронавируса, в настоящее время болеют 508 заключенных и 502 сотрудника тюрем, в последнее время выздоровели 42 880 заключенных и 7 315 сотрудников.

https://radiosputnik.ria.ru/20210607/but-1735966748.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, виктор бут, коронавирус covid-19