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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210908/but-1749126430.html
Тюрьму, где держат Виктора Бута, закрыли на карантин
Тюрьму, где держат Виктора Бута, закрыли на карантин - РИА Новости, 08.09.2021
Тюрьму, где держат Виктора Бута, закрыли на карантин
В американской федеральной тюрьме "Мэрион" в штате Иллинойс, в спецблоке которой содержится российский бизнесмен Виктор Бут, снова введен карантин в связи с... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T10:46
2021-09-08T10:46
распространение коронавируса
в мире
сша
виктор бут
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. В американской федеральной тюрьме "Мэрион" в штате Иллинойс, в спецблоке которой содержится российский бизнесмен Виктор Бут, снова введен карантин в связи с новой вспышкой COVID-19, сообщила РИА Новости жена россиянина Алла Бут."Виктор позвонил и сообщил, что в тюрьме снова введен карантин, она закрыта для посещения не только для родных и друзей заключенных, но и для адвокатов и консульских работников иностранных посольств", - сообщила она агентству."Муж сказал еще, что есть вероятность, что заключенных снова запрут в камерах в рамках карантина, и тогда в ближайшее время он не сможет звонить домой", - сказала Алла Бут, добавив, что, по словам ее мужа, больницы в городке Мэрион, штат Иллинойс, в котором расположена тюрьма, полны больных коронавирусной инфекцией.На интернет-сайте Бюро тюрем США на странице тюрьмы "Мэрион" сообщается, что "в настоящее время все визиты в тюрьму запрещены до особого распоряжения". Статистическая страница того же сайта сообщает, что в "Мэрион" в последнее время скончались от коронавирусной инфекции два заключенных, в настоящее время болеют три заключенных, и в последнее время выздоровели от коронавирусной инфекции 695 заключенных и 61 сотрудник тюрьмы, включая сотрудников охраны.В целом в пенитенциарной системе США в последнее время зарегистрировано 249 смертей заключенных и 5 смертей сотрудников тюрем от коронавируса, в настоящее время болеют 508 заключенных и 502 сотрудника тюрем, в последнее время выздоровели 42 880 заключенных и 7 315 сотрудников.
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в мире, сша, виктор бут, коронавирус covid-19
10:46 08.09.2021
 
Тюрьму, где держат Виктора Бута, закрыли на карантин

Тюрьму, где держат Виктора Бута, закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19

© AP Photo / Apichart WeerawongВиктор Бут
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© AP Photo / Apichart Weerawong
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. В американской федеральной тюрьме "Мэрион" в штате Иллинойс, в спецблоке которой содержится российский бизнесмен Виктор Бут, снова введен карантин в связи с новой вспышкой COVID-19, сообщила РИА Новости жена россиянина Алла Бут.
"Виктор позвонил и сообщил, что в тюрьме снова введен карантин, она закрыта для посещения не только для родных и друзей заключенных, но и для адвокатов и консульских работников иностранных посольств", - сообщила она агентству.
"Муж сказал еще, что есть вероятность, что заключенных снова запрут в камерах в рамках карантина, и тогда в ближайшее время он не сможет звонить домой", - сказала Алла Бут, добавив, что, по словам ее мужа, больницы в городке Мэрион, штат Иллинойс, в котором расположена тюрьма, полны больных коронавирусной инфекцией.
На интернет-сайте Бюро тюрем США на странице тюрьмы "Мэрион" сообщается, что "в настоящее время все визиты в тюрьму запрещены до особого распоряжения". Статистическая страница того же сайта сообщает, что в "Мэрион" в последнее время скончались от коронавирусной инфекции два заключенных, в настоящее время болеют три заключенных, и в последнее время выздоровели от коронавирусной инфекции 695 заключенных и 61 сотрудник тюрьмы, включая сотрудников охраны.
В целом в пенитенциарной системе США в последнее время зарегистрировано 249 смертей заключенных и 5 смертей сотрудников тюрем от коронавируса, в настоящее время болеют 508 заключенных и 502 сотрудника тюрем, в последнее время выздоровели 42 880 заключенных и 7 315 сотрудников.
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
7 июня, 11:47В мире
"Пока жива". Мать Виктора Бута попросила Путина и Байдена вернуть ей сына
 
Распространение коронавирусаВ миреСШАВиктор БутКоронавирус COVID-19
 
 
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