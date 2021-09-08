Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210908/brakonerstvo-1749226188.html
В Тюменской области ЕР исключила депутата из-за подозрений в браконьерстве
В Тюменской области ЕР исключила депутата из-за подозрений в браконьерстве - РИА Новости, 08.09.2021
В Тюменской области ЕР исключила депутата из-за подозрений в браконьерстве
Депутат Ялуторовской гордумы в Тюменской области исключен из "Единой России" после информации о его возможном участии в браконьерстве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T17:20
2021-09-08T17:20
происшествия
охота
тюменская область
единая россия
нарушения
депутаты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/154762/73/1547627318_0:322:3070:2048_1920x0_80_0_0_d4cb304c0aa4dccdbe150a8fcaa11442.jpg
ТЮМЕНЬ, 8 сен - РИА Новости. Депутат Ялуторовской гордумы в Тюменской области исключен из "Единой России" после информации о его возможном участии в браконьерстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального отделения партии."Как только стало известно о происшествии и возможном участии в браконьерстве Павла Шалагинова, он был исключен из партии. Решение принято на заседании президиума регионального политического совета "Единой России" 4 сентября. При этом с 5 февраля его членство в партии уже было приостановлено до выяснения обстоятельств в связи с подозрением на нетрезвое вождение", - сказала собеседница агентства.Ранее в СМИ появилась информация, что ялуторовский депутат вместе с приятелем в ночь на 4 сентября отправился на незаконную охоту, где им встретились охотинспектор с товарищем, возник конфликт, и друг депутата якобы ранил оппонентов. С места происшествия браконьеры уехали, а спустя день были задержаны. По данным СМИ, возбуждено уголовное дело о незаконной охоте.Комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20210330/brakoner-1603270883.html
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/154762/73/1547627318_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_1c1fca579a9513069a0669d233aaf335.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, охота, тюменская область, единая россия, нарушения, депутаты
17:20 08.09.2021
 
В Тюменской области ЕР исключила депутата из-за подозрений в браконьерстве

В Тюменской области "Единая Россия" исключила депутата из-за подозрений в браконьерстве

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип партии "Единая Россия"
Логотип партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 8 сен - РИА Новости. Депутат Ялуторовской гордумы в Тюменской области исключен из "Единой России" после информации о его возможном участии в браконьерстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального отделения партии.
"Как только стало известно о происшествии и возможном участии в браконьерстве Павла Шалагинова, он был исключен из партии. Решение принято на заседании президиума регионального политического совета "Единой России" 4 сентября. При этом с 5 февраля его членство в партии уже было приостановлено до выяснения обстоятельств в связи с подозрением на нетрезвое вождение", - сказала собеседница агентства.
Ранее в СМИ появилась информация, что ялуторовский депутат вместе с приятелем в ночь на 4 сентября отправился на незаконную охоту, где им встретились охотинспектор с товарищем, возник конфликт, и друг депутата якобы ранил оппонентов. С места происшествия браконьеры уехали, а спустя день были задержаны. По данным СМИ, возбуждено уголовное дело о незаконной охоте.
Комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
Инспектор Сергей Красиков - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 08:00
Под пули за 20 тысяч: как в России охраняют заповедники
 
ПроисшествияОхотаТюменская областьЕдиная РоссияНарушенияДепутаты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:18Пушков ответил на слова генсека НАТО об опасности создания армии ЕС
05:18Несколько медведей вышли в населенные пункты на Камчатке
05:12ЦПВС: боевики в сирийском Дераа сдали оружие правительственным силам
05:04Мощный тайфун "Чансу" надвигается на Японию
04:49СМИ: теракты 2001 года в США навсегда изменили жизнь в стране
04:37"Ростелеком" выяснил, кто виновен в утечках данных российского бизнеса
04:33Глава Пентагона отложил визит в Саудовскую Аравию
04:22Аэропорт Владивостока обслужил свыше 36 тысяч пассажиров в дни работы ВЭФ
04:15Сопротивление заявило о контроле над 65 процентами территории Панджшера
04:13Врач предупредила об опасности бабьего лета
04:07Дворкович: полноценная переработка мусора появится в России к 2030 году
03:55Кинолог рассказал, как не превратить щенка в пугливую и агрессивную собаку
03:46Источник: Россия начнет экспортировать ракету-убийцу командных пунктов
03:35Дворкович оценил шансы на появление универсального лекарства от COVID-19
03:34Памятник Колумбу в Мехико заменят статуей, посвященной коренному населению
03:26На Украине умерших начали хоронить на огородах из-за COVID-19
03:24Космонавты установят контейнер с российской почвой в открытом космосе
03:18Эксперт научил, как быть, если на вас повесили долг, который вы не брали
03:17Комиссия стран-участниц МКС: станция сможет работать после 2024 года
03:13На Украине объяснили, почему для Зеленского важна встреча с Путиным
Лента новостейМолния