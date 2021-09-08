https://ria.ru/20210908/brakonerstvo-1749226188.html
В Тюменской области ЕР исключила депутата из-за подозрений в браконьерстве
В Тюменской области ЕР исключила депутата из-за подозрений в браконьерстве - РИА Новости, 08.09.2021
В Тюменской области ЕР исключила депутата из-за подозрений в браконьерстве
Депутат Ялуторовской гордумы в Тюменской области исключен из "Единой России" после информации о его возможном участии в браконьерстве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T17:20
2021-09-08T17:20
2021-09-08T17:20
происшествия
охота
тюменская область
единая россия
нарушения
депутаты
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ТЮМЕНЬ, 8 сен - РИА Новости. Депутат Ялуторовской гордумы в Тюменской области исключен из "Единой России" после информации о его возможном участии в браконьерстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального отделения партии."Как только стало известно о происшествии и возможном участии в браконьерстве Павла Шалагинова, он был исключен из партии. Решение принято на заседании президиума регионального политического совета "Единой России" 4 сентября. При этом с 5 февраля его членство в партии уже было приостановлено до выяснения обстоятельств в связи с подозрением на нетрезвое вождение", - сказала собеседница агентства.Ранее в СМИ появилась информация, что ялуторовский депутат вместе с приятелем в ночь на 4 сентября отправился на незаконную охоту, где им встретились охотинспектор с товарищем, возник конфликт, и друг депутата якобы ранил оппонентов. С места происшествия браконьеры уехали, а спустя день были задержаны. По данным СМИ, возбуждено уголовное дело о незаконной охоте.Комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20210330/brakoner-1603270883.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, охота, тюменская область, единая россия, нарушения, депутаты
В Тюменской области ЕР исключила депутата из-за подозрений в браконьерстве
В Тюменской области "Единая Россия" исключила депутата из-за подозрений в браконьерстве
ТЮМЕНЬ, 8 сен - РИА Новости.
Депутат Ялуторовской гордумы в Тюменской области
исключен из "Единой России
" после информации о его возможном участии в браконьерстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального отделения партии.
"Как только стало известно о происшествии и возможном участии в браконьерстве Павла Шалагинова, он был исключен из партии. Решение принято на заседании президиума регионального политического совета "Единой России" 4 сентября. При этом с 5 февраля его членство в партии уже было приостановлено до выяснения обстоятельств в связи с подозрением на нетрезвое вождение", - сказала собеседница агентства.
Ранее в СМИ появилась информация, что ялуторовский депутат вместе с приятелем в ночь на 4 сентября отправился на незаконную охоту, где им встретились охотинспектор с товарищем, возник конфликт, и друг депутата якобы ранил оппонентов. С места происшествия браконьеры уехали, а спустя день были задержаны. По данным СМИ, возбуждено уголовное дело о незаконной охоте.
Комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.