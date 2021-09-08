https://ria.ru/20210908/bochkarev-1749207775.html

Бочкарев: начинается разработка котлована станции метро "Вавиловская"

Бочкарев: начинается разработка котлована станции метро "Вавиловская" - РИА Новости, 08.09.2021

Бочкарев: начинается разработка котлована станции метро "Вавиловская"

Строители начинают разработку котлована станции "Вавиловская" ("Улица Строителей") центрального участка Троицкой линии столичного метро, сообщил заммэра Москвы... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T16:03

2021-09-08T16:03

2021-09-08T16:03

москва

андрей бочкарев

метро

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229619_0:0:2313:1302_1920x0_80_0_0_fd959a6080c64676f4f50c664912f4bc.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Недвижимость. Строители начинают разработку котлована станции "Вавиловская" ("Улица Строителей") центрального участка Троицкой линии столичного метро, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политики и строительству Андрей Бочкарев."На станции завершен комплекс работ по переключению движения на Ленинском проспекте, на 88% выполнено устройство буросекущих свай, продолжается вынос инженерных коммуникаций. Сейчас строители приступают к разработке грунта котлована", - отметил заммэра.На соседней станции "Академическая", которая также войдет в состав центрального участка Троицкой линии метро, завершается устройство ограждающих конструкций стартового котлована монтажно-щитовой камеры, осуществляется вынос инженерных коммуникаций. Кроме того, началась подготовка к строительству станции "Крымская" ("Севастопольский проспект").Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, ввод Троицкой линии метро общей протяженностью около 40 километров планируется в 2024 году. Станции "Севастопольский проспект" и "ЗИЛ" станут пересадочными на МЦК. С "Академической" можно будет пересесть на Калужско-Рижскую линию метро, с "Новаторской" – на Большую кольцевую, на станции "Коммунарка" будет организован крупный пересадочный узел с Сокольнической линией.

https://ria.ru/20210825/moskva-1747153081.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, андрей бочкарев, метро