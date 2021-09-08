Бочкарев: начинается разработка котлована станции метро "Вавиловская"
© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
МОСКВА, 8 сен - РИА Недвижимость. Строители начинают разработку котлована станции "Вавиловская" ("Улица Строителей") центрального участка Троицкой линии столичного метро, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политики и строительству Андрей Бочкарев.
"На станции завершен комплекс работ по переключению движения на Ленинском проспекте, на 88% выполнено устройство буросекущих свай, продолжается вынос инженерных коммуникаций. Сейчас строители приступают к разработке грунта котлована", - отметил заммэра.
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На соседней станции "Академическая", которая также войдет в состав центрального участка Троицкой линии метро, завершается устройство ограждающих конструкций стартового котлована монтажно-щитовой камеры, осуществляется вынос инженерных коммуникаций. Кроме того, началась подготовка к строительству станции "Крымская" ("Севастопольский проспект").
Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, ввод Троицкой линии метро общей протяженностью около 40 километров планируется в 2024 году. Станции "Севастопольский проспект" и "ЗИЛ" станут пересадочными на МЦК. С "Академической" можно будет пересесть на Калужско-Рижскую линию метро, с "Новаторской" – на Большую кольцевую, на станции "Коммунарка" будет организован крупный пересадочный узел с Сокольнической линией.