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"Голод и мор" – блокадники об ужасах военного Ленинграда
"Голод и мор" – блокадники об ужасах военного Ленинграда - РИА Новости, 08.09.2021
"Голод и мор" – блокадники об ужасах военного Ленинграда
Блокада Ленинграда в годы Великой Отечественной войны – один из наиболее трагических периодов в истории города. Немецкая армия в 1941 году вела активное наступление на северо-западе. Целью противника было уничтожение города. Уже в начале осени, 7 сентября, Ленинград был окружен, и все подступы к нему перекрыты.
2021-09-08T09:31
2021-09-08T09:31
2021-09-08T09:31
блокада ленинграда (1941-1944)
видео
великая отечественная война (1941-1945)
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Более 2,5 млн человек оказались без поступления продовольствия. Блокада продолжалась 872 дня. Жители страдали, умирали от болезней и голода. По разным данным, в этот период погибли от 600 тысяч до 1,5 млн человек.
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"Голод и мор" – блокадники об ужасах военного Ленинграда
Блокада Ленинграда в годы Великой Отечественной войны – один из наиболее трагических периодов в истории города. Немецкая армия в 1941 году вела активное наступление на северо-западе. Целью противника было уничтожение города. Уже в начале осени, 7 сентября, Ленинград был окружен, и все подступы к нему перекрыты. Более 2,5 млн человек оказались без поступления продовольствия. Блокада продолжалась 872 дня. Жители страдали, умирали от болезней и голода. По разным данным, в этот период погибли от 600 тысяч до 1,5 млн человек.
2021-09-08T09:31
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РИА Новости
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блокада ленинграда (1941-1944), видео, видео, великая отечественная война (1941-1945)
"Голод и мор" – блокадники об ужасах военного Ленинграда
Блокада Ленинграда в годы Великой Отечественной войны – один из наиболее трагических периодов в истории города. Немецкая армия в 1941 году вела активное наступление на северо-западе. Целью противника было уничтожение города. Уже в начале осени, 7 сентября, Ленинград был окружен, и все подступы к нему перекрыты.
2021-09-08T09:31
true
PT2M29S
"Голод и мор" – блокадники об ужасах военного Ленинграда
Блокада Ленинграда в годы Великой Отечественной войны – один из наиболее трагических периодов в истории города. Немецкая армия в 1941 году вела активное наступление на северо-западе. Целью противника было уничтожение города. Уже в начале осени, 7 сентября, Ленинград был окружен, и все подступы к нему перекрыты.