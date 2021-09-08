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"Голод и мор" – блокадники об ужасах военного Ленинграда

"Голод и мор" – блокадники об ужасах военного Ленинграда - РИА Новости, 08.09.2021

"Голод и мор" – блокадники об ужасах военного Ленинграда

Блокада Ленинграда в годы Великой Отечественной войны – один из наиболее трагических периодов в истории города. Немецкая армия в 1941 году вела активное наступление на северо-западе. Целью противника было уничтожение города. Уже в начале осени, 7 сентября, Ленинград был окружен, и все подступы к нему перекрыты.

2021-09-08T09:31

2021-09-08T09:31

2021-09-08T09:31

блокада ленинграда (1941-1944)

видео

великая отечественная война (1941-1945)

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Более 2,5 млн человек оказались без поступления продовольствия. Блокада продолжалась 872 дня. Жители страдали, умирали от болезней и голода. По разным данным, в этот период погибли от 600 тысяч до 1,5 млн человек.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Голод и мор" – блокадники об ужасах военного Ленинграда Блокада Ленинграда в годы Великой Отечественной войны – один из наиболее трагических периодов в истории города. Немецкая армия в 1941 году вела активное наступление на северо-западе. Целью противника было уничтожение города. Уже в начале осени, 7 сентября, Ленинград был окружен, и все подступы к нему перекрыты. Более 2,5 млн человек оказались без поступления продовольствия. Блокада продолжалась 872 дня. Жители страдали, умирали от болезней и голода. По разным данным, в этот период погибли от 600 тысяч до 1,5 млн человек. 2021-09-08T09:31 true PT2M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

блокада ленинграда (1941-1944), видео, видео, великая отечественная война (1941-1945)