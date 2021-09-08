https://ria.ru/20210908/bloger-1749251502.html

Омского таксиста-блогера оштрафовали за оскорбление пассажирки

Омского таксиста-блогера оштрафовали за оскорбление пассажирки - РИА Новости, 08.09.2021

Омского таксиста-блогера оштрафовали за оскорбление пассажирки

Омского водителя такси оштрафовали на пять тысяч рублей за оскорбление пассажирки, он снял этот момент на видео и выложил в публичный доступ, рассказали РИА... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T20:07

2021-09-08T20:07

2021-09-08T20:07

происшествия

омск

youtube

россия

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ОМСК, 8 сен - РИА Новости. Омского водителя такси оштрафовали на пять тысяч рублей за оскорбление пассажирки, он снял этот момент на видео и выложил в публичный доступ, рассказали РИА Новости в пресс-службе прокуратуры.Поводом для прокурорской проверки послужило обращение 21-летней жительницы Левобережья Омска, которая сообщила, что водитель такси оскорбил её. Момент конфликта в салоне автомобиля был снят на видеорегистратор, водитель выложил его в открытый доступ на канале одного из видеохостингов. Видеозапись с оскорблением пассажирки набрала более 90 тысяч просмотров, уточнили в прокуратуре."Мировым судьей водитель привлечен к ответственности … по части 2 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление, совершенное публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет"), в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей", - говорится в сообщении прокуратуры.Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что речь идёт об известном среди водителей и таксистов блогере, который ведёт канал на YouTube. На канале, имеющем более 66 тысяч подписчиков, он еженедельно публикует видео, снятые на видеокамеру, закреплённую внутри салона автомобиля, и рассказывает о сложностях работы в такси. Чаще всего рассказы сопровождаются нецензурной бранью. Таксисты поддерживают автора канала не только в комментариях, но и материально.Ролик о ситуации, которая закончилась штрафом, таксист опубликовал 1 июня. Пассажирка, лицо которой на видео закрыто, опаздывала на работу и вызвала такси. Она возмутилась, что ей пришлось побегать за такси, пока водитель искал во дворе новостройки нужный подъезд из десяти. Водитель спросил, будет ли пассажирка оплачивать время простоя, девушка отказалась, в итоге водитель попросил её покинуть салон, и она вышла, хлопнув дверью машины. Из-за этого водитель такси начал кричать вслед матом и пообещал "оторвать клок волос". Он продолжил вести машину и оскорблять её.В среду 8 сентября таксист-блогер запустил на своём канале прямой эфир, посвящённый своему проигрышу в суде. В прямом эфире он выпивал вместе с другом, а зрители в качестве поддержки отправляли ему деньги. На момент публикации блогеру удалось собрать более 37 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210716/bloger-1741484076.html

https://ria.ru/20210406/kleveta-1727039487.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, омск, youtube, россия