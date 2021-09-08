19:39 08.09.2021 (обновлено: 20:40 17.09.2021)
Первый этап благоустройства Ленинского проспекта завершили в Москве
© Фото : @kgh_moscow/TelegramЗавершили первый этап благоустройства Ленинского проспекта – от улицы Кравченко до МКАД
"Завершили первый этап благоустройства Ленинского проспекта – от улицы Кравченко до МКАД. На благоустроенном участке: привели в порядок тротуары и проезжую часть, установили свыше 650 новых фонарей, на пешеходных переходах – 43 опоры контрастного освещения, сделали велодорожку длиной 4,3 км, вдоль нее установили 230 велопарковок и 18 станций проката велосипедов и самокатов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также в рамках благоустройства заменили 21 остановку общественного транспорта, разместили 12 стел навигации и 13 информационных пилонов, в прилегающих дворах отремонтировали 4 игровые площадки и дополнительно высадили свыше 500 деревьев и более 9 тысяч кустарников.
"Работы второго этапа планируем выполнить в 2022-2023 годах. Третий этап будет реализован по мере завершения строительства БКЛ и Троицкой линии метрополитена", - дополняется в сообщении.