https://ria.ru/20210908/blagoustroystvo-1750613469.html

Первый этап благоустройства Ленинского проспекта завершили в Москве

Первый этап благоустройства Ленинского проспекта завершили в Москве - РИА Новости, 17.09.2021

Первый этап благоустройства Ленинского проспекта завершили в Москве

Первый этап благоустройства Ленинского проспекта завершили в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-08T19:39

2021-09-08T19:39

2021-09-17T20:40

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москва

telegram (приложение)

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Первый этап благоустройства Ленинского проспекта завершили в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что также в рамках благоустройства заменили 21 остановку общественного транспорта, разместили 12 стел навигации и 13 информационных пилонов, в прилегающих дворах отремонтировали 4 игровые площадки и дополнительно высадили свыше 500 деревьев и более 9 тысяч кустарников.

https://ria.ru/20210907/moskva-1749048144.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, telegram (приложение), городское хозяйство москвы