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В Госдуме предложили собирать биометрию при открытии счетов мигрантам
В Госдуме предложили собирать биометрию при открытии счетов мигрантам - РИА Новости, 08.09.2021
В Госдуме предложили собирать биометрию при открытии счетов мигрантам
Глава комитета по финрынку Госдумы РФ Анатолий Аксаков заявил о необходимости обсудить возможность введения обязательного сбора биометрии при открытии... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T10:06
2021-09-08T10:18
анатолий аксаков
госдума рф
московский финансовый форум
россия
технологии
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Глава комитета по финрынку Госдумы РФ Анатолий Аксаков заявил о необходимости обсудить возможность введения обязательного сбора биометрии при открытии банковских счетов для мигрантов в РФ - для борьбы с мошенничеством."Предлагается обсудить возможность обязательного сбора биометрических данных при открытии банковских счётов для иностранцев в Российской Федерации. И потом это все должно фиксироваться на границе для того, чтобы отсечь значительную часть мошенников, которые работают здесь у нас в стране. Бывает так часто, человека депортируют, он берет паспорт своего брата, они внешне похожи, приезжает и начинает работать", - рассказал он, выступая на Московском финансовом форуме.По мысли депутата, такая мера поможет бороться с мошенничеством, и поскольку мигранты активно используются в этой сфере в качестве посредников: "Жизнь показывает, что очень много используется для этих всех действий мигрантов. Они бригадами сюда приезжают, открывают эти счета, таким образом обналичивают деньги, в том числе списанные несанкционированно."Также, по его мнению, необходим ещё ряд мер, поскольку похищенные средства выводятся в течение часа-двух. "Необходимо дать возможность блокировать средства на счетах у банка-получателя, куда перевели деньги несанкционированно, далее, чтобы банк-получатель имел право информировать о клиенте, на счёт которого поступили деньги, для того чтобы люди, у которых списали деньги, могли подать заявление в силовые структуры, в таких случаях разборки идут намного быстрее", - заявил он. Также важно найти механизмы блокировки средств у банков-получателей."Предлагается, чтобы Центральный банк или какой-нибудь другой институт вёл реестр замеченных в дропперстве, то есть тех, кто является посредником, владельцем счётов, через которые прогоняются эти деньги, и тех, кто обналичивает эти деньги впоследствии либо через банк, либо через банкомат, и им запретить пользоваться удалённо этими счётами... То есть люди не лишаются возможности открыть счёт, они могут работать со счетом, но только если явятся в кредитную организацию, поскольку были замечены в недобросовестных действиях на рынке", - сказал он.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума 2021.
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анатолий аксаков, госдума рф, московский финансовый форум, россия, технологии
10:06 08.09.2021 (обновлено: 10:18 08.09.2021)
 
В Госдуме предложили собирать биометрию при открытии счетов мигрантам

Депутат Аксаков предложил собирать биометрию при открытии банковских счетов мигрантам

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроцедура снятия биометрических данных
Процедура снятия биометрических данных - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Глава комитета по финрынку Госдумы РФ Анатолий Аксаков заявил о необходимости обсудить возможность введения обязательного сбора биометрии при открытии банковских счетов для мигрантов в РФ - для борьбы с мошенничеством.
"Предлагается обсудить возможность обязательного сбора биометрических данных при открытии банковских счётов для иностранцев в Российской Федерации. И потом это все должно фиксироваться на границе для того, чтобы отсечь значительную часть мошенников, которые работают здесь у нас в стране. Бывает так часто, человека депортируют, он берет паспорт своего брата, они внешне похожи, приезжает и начинает работать", - рассказал он, выступая на Московском финансовом форуме.
По мысли депутата, такая мера поможет бороться с мошенничеством, и поскольку мигранты активно используются в этой сфере в качестве посредников: "Жизнь показывает, что очень много используется для этих всех действий мигрантов. Они бригадами сюда приезжают, открывают эти счета, таким образом обналичивают деньги, в том числе списанные несанкционированно."
Также, по его мнению, необходим ещё ряд мер, поскольку похищенные средства выводятся в течение часа-двух. "Необходимо дать возможность блокировать средства на счетах у банка-получателя, куда перевели деньги несанкционированно, далее, чтобы банк-получатель имел право информировать о клиенте, на счёт которого поступили деньги, для того чтобы люди, у которых списали деньги, могли подать заявление в силовые структуры, в таких случаях разборки идут намного быстрее", - заявил он. Также важно найти механизмы блокировки средств у банков-получателей.
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом. 31 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 14:56
Толстой напомнил мигрантам, что они "в гостях"
"Предлагается, чтобы Центральный банк или какой-нибудь другой институт вёл реестр замеченных в дропперстве, то есть тех, кто является посредником, владельцем счётов, через которые прогоняются эти деньги, и тех, кто обналичивает эти деньги впоследствии либо через банк, либо через банкомат, и им запретить пользоваться удалённо этими счётами... То есть люди не лишаются возможности открыть счёт, они могут работать со счетом, но только если явятся в кредитную организацию, поскольку были замечены в недобросовестных действиях на рынке", - сказал он.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума 2021.
 
Анатолий АксаковГосдума РФМосковский финансовый форумРоссияТехнологии
 
 
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