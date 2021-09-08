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Байден продлил режим ЧС из-за угрозы вмешательства в американские выборы
Байден продлил режим ЧС из-за угрозы вмешательства в американские выборы - РИА Новости, 08.09.2021
Байден продлил режим ЧС из-за угрозы вмешательства в американские выборы
Президент США Джо Байден продлил на очередной год режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой иностранного вмешательства в американские выборы. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T00:16
2021-09-08T00:16
2021-09-08T00:16
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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден продлил на очередной год режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой иностранного вмешательства в американские выборы.Режим действует с 12 сентября 2018 году и служит правовой основой для введения различных санкций в отношении тех, кого США подозревают в попытках повлиять на электоральные предпочтения американцев или подорвать доверие к избирательной системе страны.В заявлении, распространенном Белым домом, он признал, что американские власти не располагают доказательствами того, что какой-либо иностранной державе удалось изменить результаты или исказить подсчет голосов каких-либо выборов в США.
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в мире, сша, джо байден, вашингтон
Байден продлил режим ЧС из-за угрозы вмешательства в американские выборы
Байден продлил на год режим ЧС в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы в США