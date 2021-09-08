https://ria.ru/20210908/biden-1749092043.html

Байден продлил режим ЧС из-за угрозы вмешательства в американские выборы

Байден продлил режим ЧС из-за угрозы вмешательства в американские выборы - РИА Новости, 08.09.2021

Байден продлил режим ЧС из-за угрозы вмешательства в американские выборы

Президент США Джо Байден продлил на очередной год режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой иностранного вмешательства в американские выборы. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T00:16

2021-09-08T00:16

2021-09-08T00:16

в мире

сша

джо байден

вашингтон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746931371_0:168:3085:1903_1920x0_80_0_0_d4277ea417a711b8d0e0eec63dfca10a.jpg

ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден продлил на очередной год режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой иностранного вмешательства в американские выборы.Режим действует с 12 сентября 2018 году и служит правовой основой для введения различных санкций в отношении тех, кого США подозревают в попытках повлиять на электоральные предпочтения американцев или подорвать доверие к избирательной системе страны.В заявлении, распространенном Белым домом, он признал, что американские власти не располагают доказательствами того, что какой-либо иностранной державе удалось изменить результаты или исказить подсчет голосов каких-либо выборов в США.

https://ria.ru/20210907/vrediteli-1748923768.html

сша

вашингтон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, джо байден, вашингтон