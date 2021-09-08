https://ria.ru/20210908/biblioteka-1749119970.html

На библиотеки и детские театры выделили 1,9 миллиарда рублей

На библиотеки и детские театры выделили 1,9 миллиарда рублей - РИА Новости, 08.09.2021

На библиотеки и детские театры выделили 1,9 миллиарда рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении еще более 1,9 миллиарда руб на модернизацию библиотек и оснащение детских театров,... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T10:10

2021-09-08T10:10

2021-09-08T10:45

общество

михаил мишустин

россия

культура

театр

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении еще более 1,9 миллиарда руб на модернизацию библиотек и оснащение детских театров, сообщает пресс-служба кабмина."Более 1,9 миллиарда рублей будет дополнительно направлено в регионы на обновление библиотек, пополнение книжных фондов, а также на покупку оборудования для детских театров. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что из этой суммы миллиард рублей выделяется на модернизацию библиотек. Благодаря финансированию, в текущем году не менее 150 муниципальных библиотек будут переоснащены по модельному стандарту.Кроме того, на пополнение книжных фондов предусмотрено 550 миллионов рублей. На эти деньги закупят не менее одного миллиона книжной продукции."Предоставление господдержки на покупку новых книг не было предусмотрено в действующих государственных программах. Теперь необходимость такого финансирования обозначена в государственной программе "Развитие культуры". Постановление об этом также утверждено правительством", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что оставшиеся средства (380 миллионов рублей) направят на техоснащение детских театров. Новое оборудование появится как минимум на 30 региональных площадках.

https://ria.ru/20210906/teatr-1748830083.html

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общество, михаил мишустин, россия, театр