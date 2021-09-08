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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20210908/besporyadki-1749139060.html
В ГД предположили, кто может стоять за акциями против церкви в Черногории
В ГД предположили, кто может стоять за акциями против церкви в Черногории - РИА Новости, 08.09.2021
В ГД предположили, кто может стоять за акциями против церкви в Черногории
Проамериканские структуры пытаются "уничтожить все, что объединяло сербов и черногорцев" и вытеснить из Черногории Сербскую православную церковь, заменив ее... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T11:38
2021-09-08T11:38
религия
в мире
сша
черногория
елена панина
госдума рф
мило джуканович
сербская православная церковь
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Проамериканские структуры пытаются "уничтожить все, что объединяло сербов и черногорцев" и вытеснить из Черногории Сербскую православную церковь, заменив ее "раскольнической группировкой", заявила РИА Новости член комитета по международным делам ГД Елена Панина, комментируя беспорядки в Черногории.В старой столице Черногории - Цетине - в субботу и воскресенье прошли столкновения противников интронизации митрополита СПЦ и полиции. Вице-премьер Дритан Абазович опубликовал видеозапись, на которой советник по безопасности президента, бывший директор полиции страны Веселин Вельович участвует в препирательствах и столкновениях с сотрудниками МВД, позже тот был задержан по подозрению в "нападении на лицо при исполнении служебных обязанностей". Премьер Черногории Здравко Кривокапич возложил ответственность за насильственные протесты на Демократическую партию социалистов президента Мило Джукановича.По словам Паниной, события в Черногории как под копирку воспроизводят антицерковные погромы на Украине, организованные националистическими силами. "Черногория – маленькая страна, в которой нет условий для подобных проявлений межконфессиональной ненависти. Все эти действия носят постановочный характер, за которыми стоят глобальные силы", - считает депутат.Политик напомнила о словах министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, заявившего о попытках США "разрушить единство мирового православия"."Мы видим, как эта справедливая оценка еще раз подтверждается на примере Черногории, где проамериканские структуры целенаправленно пытаются уничтожить все, что объединяло в прошлом сербов и черногорцев. С этой целью они пытаются вытеснить из Черногории Сербскую православную церковь и заменить ее раскольнической группировкой", - отметила Панина.Попытки разрушить "тысячелетнюю религиозную традицию сербов и черногорцев – это проявление политики культурного геноцида, которой нет оправданий", подчеркнула депутат.
https://ria.ru/20210907/mitropolit-1749051725.html
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в мире, сша, черногория, елена панина, госдума рф, мило джуканович, сербская православная церковь, россия, здравко кривокапич
11:38 08.09.2021
 

В ГД предположили, кто может стоять за акциями против церкви в Черногории

© REUTERS / Stevo VasiljevicГорящие покрышки во время акции протеста против интронизации епископа Иоаники в Цетине, Черногория
Горящие покрышки во время акции протеста против интронизации епископа Иоаники в Цетине, Черногория - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© REUTERS / Stevo Vasiljevic
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Проамериканские структуры пытаются "уничтожить все, что объединяло сербов и черногорцев" и вытеснить из Черногории Сербскую православную церковь, заменив ее "раскольнической группировкой", заявила РИА Новости член комитета по международным делам ГД Елена Панина, комментируя беспорядки в Черногории.
В старой столице Черногории - Цетине - в субботу и воскресенье прошли столкновения противников интронизации митрополита СПЦ и полиции. Вице-премьер Дритан Абазович опубликовал видеозапись, на которой советник по безопасности президента, бывший директор полиции страны Веселин Вельович участвует в препирательствах и столкновениях с сотрудниками МВД, позже тот был задержан по подозрению в "нападении на лицо при исполнении служебных обязанностей". Премьер Черногории Здравко Кривокапич возложил ответственность за насильственные протесты на Демократическую партию социалистов президента Мило Джукановича.
Акция протеста в Цетине против интронизации митрополита Иоанникия - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
7 сентября, 16:57Религия
Митрополит обвинил президента Черногории в организации беспорядков
По словам Паниной, события в Черногории как под копирку воспроизводят антицерковные погромы на Украине, организованные националистическими силами. "Черногория – маленькая страна, в которой нет условий для подобных проявлений межконфессиональной ненависти. Все эти действия носят постановочный характер, за которыми стоят глобальные силы", - считает депутат.
Политик напомнила о словах министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, заявившего о попытках США "разрушить единство мирового православия".
"Мы видим, как эта справедливая оценка еще раз подтверждается на примере Черногории, где проамериканские структуры целенаправленно пытаются уничтожить все, что объединяло в прошлом сербов и черногорцев. С этой целью они пытаются вытеснить из Черногории Сербскую православную церковь и заменить ее раскольнической группировкой", - отметила Панина.
Попытки разрушить "тысячелетнюю религиозную традицию сербов и черногорцев – это проявление политики культурного геноцида, которой нет оправданий", подчеркнула депутат.
Митрополит Иоанникий и Глава Сербской Православной Церкви Патриарх Порфирий - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
5 сентября, 11:08Религия
В Черногории прошла интронизация митрополита Иоанникия
 
РелигияВ миреСШАЧерногорияЕлена ПанинаГосдума РФМило ДжукановичСербская православная церковьРоссияЗдравко Кривокапич
 
 
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