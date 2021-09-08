В ГД предположили, кто может стоять за акциями против церкви в Черногории
© REUTERS / Stevo VasiljevicГорящие покрышки во время акции протеста против интронизации епископа Иоаники в Цетине, Черногория
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Проамериканские структуры пытаются "уничтожить все, что объединяло сербов и черногорцев" и вытеснить из Черногории Сербскую православную церковь, заменив ее "раскольнической группировкой", заявила РИА Новости член комитета по международным делам ГД Елена Панина, комментируя беспорядки в Черногории.
В старой столице Черногории - Цетине - в субботу и воскресенье прошли столкновения противников интронизации митрополита СПЦ и полиции. Вице-премьер Дритан Абазович опубликовал видеозапись, на которой советник по безопасности президента, бывший директор полиции страны Веселин Вельович участвует в препирательствах и столкновениях с сотрудниками МВД, позже тот был задержан по подозрению в "нападении на лицо при исполнении служебных обязанностей". Премьер Черногории Здравко Кривокапич возложил ответственность за насильственные протесты на Демократическую партию социалистов президента Мило Джукановича.
По словам Паниной, события в Черногории как под копирку воспроизводят антицерковные погромы на Украине, организованные националистическими силами. "Черногория – маленькая страна, в которой нет условий для подобных проявлений межконфессиональной ненависти. Все эти действия носят постановочный характер, за которыми стоят глобальные силы", - считает депутат.
"Мы видим, как эта справедливая оценка еще раз подтверждается на примере Черногории, где проамериканские структуры целенаправленно пытаются уничтожить все, что объединяло в прошлом сербов и черногорцев. С этой целью они пытаются вытеснить из Черногории Сербскую православную церковь и заменить ее раскольнической группировкой", - отметила Панина.
Попытки разрушить "тысячелетнюю религиозную традицию сербов и черногорцев – это проявление политики культурного геноцида, которой нет оправданий", подчеркнула депутат.
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