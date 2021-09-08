https://ria.ru/20210908/besporyadki-1749139060.html

В ГД предположили, кто может стоять за акциями против церкви в Черногории

В ГД предположили, кто может стоять за акциями против церкви в Черногории - РИА Новости, 08.09.2021

В ГД предположили, кто может стоять за акциями против церкви в Черногории

Проамериканские структуры пытаются "уничтожить все, что объединяло сербов и черногорцев" и вытеснить из Черногории Сербскую православную церковь, заменив ее... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T11:38

2021-09-08T11:38

2021-09-08T11:38

религия

в мире

сша

черногория

елена панина

госдума рф

мило джуканович

сербская православная церковь

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Проамериканские структуры пытаются "уничтожить все, что объединяло сербов и черногорцев" и вытеснить из Черногории Сербскую православную церковь, заменив ее "раскольнической группировкой", заявила РИА Новости член комитета по международным делам ГД Елена Панина, комментируя беспорядки в Черногории.В старой столице Черногории - Цетине - в субботу и воскресенье прошли столкновения противников интронизации митрополита СПЦ и полиции. Вице-премьер Дритан Абазович опубликовал видеозапись, на которой советник по безопасности президента, бывший директор полиции страны Веселин Вельович участвует в препирательствах и столкновениях с сотрудниками МВД, позже тот был задержан по подозрению в "нападении на лицо при исполнении служебных обязанностей". Премьер Черногории Здравко Кривокапич возложил ответственность за насильственные протесты на Демократическую партию социалистов президента Мило Джукановича.По словам Паниной, события в Черногории как под копирку воспроизводят антицерковные погромы на Украине, организованные националистическими силами. "Черногория – маленькая страна, в которой нет условий для подобных проявлений межконфессиональной ненависти. Все эти действия носят постановочный характер, за которыми стоят глобальные силы", - считает депутат.Политик напомнила о словах министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, заявившего о попытках США "разрушить единство мирового православия"."Мы видим, как эта справедливая оценка еще раз подтверждается на примере Черногории, где проамериканские структуры целенаправленно пытаются уничтожить все, что объединяло в прошлом сербов и черногорцев. С этой целью они пытаются вытеснить из Черногории Сербскую православную церковь и заменить ее раскольнической группировкой", - отметила Панина.Попытки разрушить "тысячелетнюю религиозную традицию сербов и черногорцев – это проявление политики культурного геноцида, которой нет оправданий", подчеркнула депутат.

https://ria.ru/20210907/mitropolit-1749051725.html

https://ria.ru/20210905/mitropolit-1748748008.html

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в мире, сша, черногория, елена панина, госдума рф, мило джуканович, сербская православная церковь, россия, здравко кривокапич