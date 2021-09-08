https://ria.ru/20210908/benzin-1749259098.html
Цены на бензин упали впервые за год
Цены на бензин упали впервые за год - РИА Новости, 09.09.2021
Цены на бензин упали впервые за год
За неделю с 30 августа по 6 сентября средние розничные цены на топливо в России снизились впервые за год, следует из данных Росстата. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-08T21:36
2021-09-08T21:36
2021-09-09T00:22
экономика
аи-95
аи-92
аи-98
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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цены на нефть
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. За неделю с 30 августа по 6 сентября средние розничные цены на топливо в России снизились впервые за год, следует из данных Росстата.В среднем бензин подешевел сразу на 15 копеек, до 48,93 рубля за литр, а дизтопливо — на семь копеек, до 50,62 рубля за литр.В частности, цена на АИ-92 снизилась на 17 копеек, до 45,99 рубля, на АИ-95 — на 16 копеек, до 49,82 рубля, на АИ-98 — на восемь копеек, до 57,57 рубля за литр.По данным Министерства энергетики, в первую неделю сентября топливный рынок находился в сбалансированном состоянии, ценовая ситуация продолжила улучшаться. Несмотря на ремонты на некоторых российских НПЗ, нефтяные компании полностью исполняли обязательства по насыщению внутреннего рынка топливом, а объем торгов на бирже значительно превышал нормативы ФАС и Минэнерго."Вследствие этих факторов оптовые и розничные цены внутреннего рынка перешли к снижению. <...> Производство топлива также держалось на повышенных уровнях", — сообщили в ведомстве.В дальнейшем розничные цены будут меняться темпами, близкими к уровню инфляции, заверили в министерстве.Последний раз цены на топливо в России снижались в прошлом году: на бензин — с 7 по 14 сентября, а на дизель — с 14 по 21 сентября. Тогда бензин дешевел на одну копейку, до 45,74 рубля за литр, а дизельное топливо на две копейки, до 48,02 рубля.За год бензин подорожал на 3,19 рубля — почти на 7%. Дизтопливо выросло в цене на 2,6 рубля, или на 5,4%.
https://ria.ru/20210821/avto-1746642852.html
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экономика, аи-95, аи-92, аи-98, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), федеральная антимонопольная служба (фас россии), цены на нефть, россия