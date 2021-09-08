https://ria.ru/20210908/belorussiya-1749118047.html

В Минске рассказали о помощи России в расследовании дела о геноциде

В Минске рассказали о помощи России в расследовании дела о геноциде - РИА Новости, 08.09.2021

В Минске рассказали о помощи России в расследовании дела о геноциде

Россия оказывает Минску активное содействие в расследовании уголовного дела о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны, заявил в среду РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T09:58

2021-09-08T09:58

2021-09-08T11:02

белоруссия

великая отечественная война (1941-1945)

россия

в мире

минск

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МИНСК, 8 сен - РИА Новости. Россия оказывает Минску активное содействие в расследовании уголовного дела о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны, заявил в среду генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед."Сегодня Российская Федерация, я официально подтверждаю, активно нам оказывает содействие. Мы получили ответы руководителей всех заинтересованных государственных органов, определены ответственные должностные лица. Сейчас идет активный поток информации из архивов Российской Федерации", - сказал Швед журналистам.Кроме того, руководитель надзорного ведомства уточнил, что в рамках расследования приняты к исполнению поручения об оказании правовой помощи в ряде других стран, в частности в Израиле.Швед также рассказал, что в ходе расследования уголовного дела осмотрено более 160 ранее неизвестных мест массового захоронения жертв, всего же таких мест будет более 200. Как отметил генпрокурор, масштабы трагедии ужасают, поскольку следственная группа находит останки десятков тысяч людей."Сегодня мы начали поисковые работы под Минском в районе (деревни - ред.) Копище. По крайней мере речь идет о пяти, может быть, десяти местах ранее неизвестных массовых захоронений, где было уничтожено порядка 15 тысяч, а может и более жителей города Минска и военнослужащих Рабоче-крестьянской Красной армии в период с 1941 по 1943 годы", - уточнил руководитель ведомства.В апреле Швед заявил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения Белоруссии во время Великой Отечественной войны и послевоенный период. Швед отмечал, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. Генпрокурор также заявлял, что белорусская сторона намерена представить в международный трибунал доказательства для начала процедуры признания геноцида в годы войны. Сформировать первый пакет документов планируется в этом году.

https://ria.ru/20210726/uscherb-1742903457.html

https://ria.ru/20210908/pomosch-1749114921.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, великая отечественная война (1941-1945), россия, в мире, минск