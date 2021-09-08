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Зампред ПСБ: банки выйдут на финансовые маркетплейсы

Зампред ПСБ: банки выйдут на финансовые маркетплейсы - РИА Новости, 08.09.2021

Зампред ПСБ: банки выйдут на финансовые маркетплейсы

Банки будут постепенно выходить на финансовые маркетплейсы в поисках новых клиентов, заявил на сессии "Финансовый рынок – сбережения для людей, инвестиции для... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T17:37

2021-09-08T17:37

2021-09-08T17:37

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Банки будут постепенно выходить на финансовые маркетплейсы в поисках новых клиентов, заявил на сессии "Финансовый рынок – сбережения для людей, инвестиции для бизнеса" в рамках Московского финансового форума-2021 зампредседателя ПСБ Константин Басманов.Как сообщает пресс-служба банка, он поддержал идею развития инновационного, клиентоориентированного и этичного бизнеса, нацеленного на долгосрочные взаимовыгодные отношения с потребителями финансовых услуг. В своем выступлении он отметил, что появление финансовых маркетплейсов было неизбежным после успеха онлайн-платформ по торговле потребительскими товарами. "В России уже есть популярные витрины для проведения сделок с финансовыми продуктами, часть из них уже сейчас регистрируются как маркетплейсы. Появление таких сервисов существенным образом не повлияло на существующие бизнес-модели финансовых организаций, поскольку большая часть финансовых услуг итак предоставляется в онлайне. Кроме того, уже достаточно давно финансовые организации привлекают клиентов через онлайн-платформы и лидогенерацию. Но финансовые маркетплейсы – это более глубокое явление, чем просто платформа для сравнения условий разных организаций, это новый клиентский путь по приобретению финансовой услуги, который позволяет не только выбрать лучшую цену, но и, пройдя идентификацию, совершить сделку "под ключ", - отметил Басманов, слова которого приводятся в сообщении.В ходе дискуссии зампред ПСБ выразил уверенность, что банки постепенно выйдут на маркетплейсы в поисках новых клиентов и повышение роли маркетплейсов в продажах финансовых продуктов потребует решать вопросы регулирования этих торговых площадок. Топ-менеджер ПСБ указал, что появление финансовых маркетплейсов станет вызовом для существующих физических форматов обслуживания клиентов. Развитие нового удаленного формата продаж подстегнет конкуренцию финансовых организаций в цифровом поле.

https://ria.ru/20210902/bank-1748330342.html

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