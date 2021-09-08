https://ria.ru/20210908/banki-1749196205.html

В правительство внесут проект о возврате украденных у клиентов банков денег

В правительство внесут проект о возврате украденных у клиентов банков денег - РИА Новости, 08.09.2021

В правительство внесут проект о возврате украденных у клиентов банков денег

Законопроект о механизме возврата средств, похищенных мошенниками у клиентов банков, будет внесен в правительство РФ в течении двух месяцев, заявил журналистам... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T15:05

2021-09-08T15:05

2021-09-08T15:05

экономика

алексей моисеев

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Законопроект о механизме возврата средств, похищенных мошенниками у клиентов банков, будет внесен в правительство РФ в течении двух месяцев, заявил журналистам замдиректора департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев."Мы планируем в ближайшие два месяца внести в правительство, чтобы оно уже в новый созыв Госдумы внесло его на рассмотрение", - сказал он журналистам в кулуарах Московского финансового форума.По его словам, Минфин надеется, что предлагаемая мера позволит перехватить деньги на том этапе, когда они ещё не были раскинуты по десяткам, сотням счетов и не были выведены. Таким образом, появится возможность возврата похищенных денег.Минфин в апреле сообщил, что прорабатывает законодательные меры по возврату денег жертвам мошенников. В России фиксируется низкий уровень возвращения клиентам банков похищенных мошенниками средств. Это связано с тем, что злоумышленники с помощью методов социальной инженерии убеждают своих жертв добровольно выдать им секретную информацию. А если клиент сам скомпрометировал свои данные, то банк по закону имеет право не возвращать ему деньги.В начале сентября замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил РИА Новости, что создаётся механизм, упрощающий взаимодействие кредитных организаций, Банка России и правоохранительных органов.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума 2021.

https://radiosputnik.ria.ru/20210726/moshennik-1742929070.html

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экономика, алексей моисеев, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)